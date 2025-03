Wat zijn de grootste uitdagingen voor Newey bij Aston Martin?

Het is zover: Adrian Newey is begonnen bij Aston Martin. Zijn gardening leave zit erop, en bij Aston Martin gaat de topontwerper op jacht naar nieuwe successen. Maar wat zijn de grootste uitdagingen voor Newey bij zijn nieuwe team?

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Brit was in de afgelopen jaren zeer belangrijk voor het team van Red Bull. Hij was verantwoordelijk voor alle titelwinnende auto’s van het team, en het was dan ook geen verrassing dat veel teams interesse in hem toonden toen hij zijn vertrek aankondigde.

Vorig jaar werd bekend dat hij een contract had getekend bij Aston Martin. Het in Silverstone gevestigde team is ambitieus, en ze willen werk gaan maken van de wereldtitel. Teameigenaar Lawrence Stroll zet die ambities kracht bij door Newey binnen te halen. Het past in het plaatje, want hij liet eerder al een nieuwe campus bouwen, hij sloot een grote deal met Aramco en hij trok Honda aan als motorleverancier voor de komende jaren.

Van Newey wordt veel verwacht. Sommige mensen gaan ervan uit dat hij direct titelwinnende wagens kan gaan tekenen. Bij Aston Martin zijn ze echter nog niet gewend aan winnen, en het wordt hoe dan ook een grote uitdaging. Maar wat zijn de grootste uitdagingen voor hem?

De mensen

Newey wordt de nieuwe grote technische man bij Aston Martin. Hij zal de beste mensen om zich heen willen hebben. Aston Martin trok eerder ook Enrico Cardile aan, hij komt over van Ferrari. Cardile is echter nog niet begonnen, en het is ook niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren. Het nieuwe technische team is dus nog niet compleet, en veel zal afhangen van Newey. Iedereen zal naar hem kijken, en de verwachtingen zijn hoger dan ooit.

De coureurs

Een team is afhankelijk van de coureurs. Hoe de coureurs presteren, is hoe het team presteert. Newey werkte altijd samen met grote sterren zoals Sebastian Vettel en Max Verstappen. Bij Aston Martin krijgt Newey nu te maken met Fernando Alonso en Lance Stroll.

Alonso is een grote naam, maar hij is ook op leeftijd. De verwachtingen van Stroll zijn veel minder hoog. Het zoontje van de baas is niet zo snel, maar hij lijkt niet te gaan vertrekken. Newey wil waarschijnlijk werken met de beste coureurs, en het is dan ook niet vreemd dat Aston Martin naar verluidt zou azen op de handtekening van Verstappen.

De druk

Newey is een grote man bij het team. De Brit heeft al veel ervaring, en hij zal niet snel gespannen zijn. Toch is de druk nu heel erg groot, want iedereen verwacht titels van Newey. Het is onrealistisch om te verwachten dat dit nu al gaat gebeuren, maar volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Dan kan er veel gebeuren, en mensen denken dat Aston Martin dan aan de titel kan gaan denken. De verwachtingen zijn enorm hoog, maar nu moet Newey dat waar gaan maken.