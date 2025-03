Ferrari vertraagt overstap van kopstuk naar Aston Martin

Het team van Aston Martin heeft voor dit jaar de structuur van het team aangepast. Ze hebben meerdere mensen nieuwe functies gegeven, en ze hebben een aantal nieuwe namen aangetrokken. Enrico Cardile is echter nog niet begonnen, en dit lijkt voorlopig ook niet te gebeuren.

Het team van Aston Martin trok vorig jaar een aantal grote namen aan. Van Red Bull kwam topontwerper Adrian Newey over. De Brit begint op 3 maart aan zijn nieuwe functie van Managing Technical Partner. Het feit dat Newey overkwam van Red Bull, was groot nieuws. In zijn schaduw zou ook Enrico Cardile beginnen bij Aston Martin, maar hij kan voorlopig nog niet beginnen aan zijn nieuwe job.

Cardile was in de afgelopen jaren één van de belangrijkste mensen binnen het team van Ferrari. Hij vervulde een belangrijke technische rol binnen de Italiaanse renstal. Afgelopen zomer werd bekend dat Cardile zou gaan overstappen naar Aston Martin, waar hij een nieuwe belangrijke functie bij het technische team gaat krijgen. Zijn overstap is al maanden bekend, maar vooralsnog is hij nog niet begonnen bij het in Silverstone gevestigde team.

Probleem

Het was in eerste instantie de verwachting dat Cardile in januari zou beginnen, maar dat is dus niet gebeurd. Volgens AutoRacer begint het inmiddels een probleem te worden. Kersvers teambaas Andy Cowell heeft namelijk nog geen begindatum voor Cardile kunnen vaststellen. Volgens AutoRacer kan het zo zijn dat Ferrari er alles aan doen om de komst van Cardile bij Aston Martin te vertragen. Hierdoor zou de kennis van Cardile minder kunnen worden ingezet voor 2026, maar of dit echt zo is, blijft vooralsnog onduidelijk.

Nieuwe rollen voor Krack en Cowell

Bij Aston Martin zijn in de afgelopen weken de nodige veranderingen doorgevoerd. Met Newey en Cardile komen er nieuwe namen binnen, terwijl andere mensen ook andere functies binnen het team hebben gekregen. CEO Andy Cowell heeft nu een dubbelfunctie, want hij is nu ook de teambaas van Aston Martin. Mike Krack is dit jaar niet langer de teambaas, ook hij heeft een nieuwe functie gekregen binnen het team. De Luxemburger is vanaf dit jaar de Chief Trackside Officer van Aston Martin, en hij vervulde deze rol dan ook in Bahrein bij de wintertest.