Hülkenberg hekelt nieuwe FIA-regels

Autosportfederatie FIA zorgde deze winter voor ophef. Ze hebben de regels omtrent het wangedrag aangepast, waardoor coureurs nu bijzonder zwaar kunnen worden gestraft. De coureurs zijn hier niet blij mee, en Nico Hülkenberg maakte dat heel erg duidelijk.

De FIA is het gedrag van de coureurs zat. Ze hebben de regels omtrent het wangedrag aangepast, waardoor een flinke scheldpartij of een woede-uitbarsting voor een enorme straf kan opleveren. Coureurs kunnen nu meerdere zware boetes krijgen, maar daar blijft het niet bij. Ze kunnen nu namelijk ook tegen een schorsing aanlopen, en daarnaast kunnen ze ook WK-punten verliezen bij meerdere overtredingen.

Grote verrassing

De coureurs zijn witheet, en ze snappen hier helemaal niets van. Sauber-coureur Nico Hülkenberg deelde zijn frustraties met Motorsport Magazin: "Ik ben een beetje verrast en begrijp eerlijk gezegd niet helemaal waarom we deze regel hebben. Ik heb in het verleden nooit mensen, fans of buitenstaanders horen klagen over onze manier van communiceren of dat we slechte rolmodellen zijn. Integendeel, ik denk dat mensen het juist geweldig vinden om de emoties van atleten te zien en hun mening te horen, omdat we dat kunnen uitspreken."

Onvergelijkbaar

Hülkenberg is van mening dat er een soort verdraaid beeld is ontstaan. De Duitser is hier heel erg duidelijk over: "Als je het vergelijkt met andere sporten, dan is er vrijwel geen sport waar alle deelnemers voor vijftien tv-camera's verschijnen en daarna direct met journalisten gaan praten. Je zit nog vol in de adrenaline. Het is niet onmenselijk dat de emoties hoog oplopen in het heetst van de strijd en er een woord wordt gebruikt dat je anders nooit zal gebruiken."

Zelf geen last van regelwijziging

Hülkenberg staat niet bekend als een grofgebekte coureur. De Duitse coureur stelt dan ook dat het voor hem geen groot probleem zal worden: "Ik ben nooit iemand geweest die echt zou worden geraakt door deze regel, als ik terugkijk op mijn loopbaan in de Formule 1. Daar sta ik helemaal niet om bekend. Ik ben wel heel benieuwd hoe de FIA deze regel zal implementeren als iemand er kritiek op heeft. Deze regel is heel erg breed geformuleerd."