Marko opvallend positief over nieuwe RB21

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige testweek in Bahrein. Het leek erop dat ze een aantal grote problemen van vorig jaar hadden opgelost, maar we misten wel een aantal kostbare uren door andere problemen. Helmut Marko is in ieder geval positief.

Red Bull viel vorig jaar flink tegen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd slechts derde in het constructeurskampioenschap na een aantal flinke problemen met onder meer de balans. Dat zorgde ook voor de nodige irritatie bij onder meer Max Verstappen. Dit jaar willen ze stappen gaan zetten, en dat ze geen last meer hebben van de balansproblemen. Tijdens de testdagen in Bahrein zag het er allemaal iets beter uit, al verloren Max Verstappen en Liam Lawson kostbare tijd door bijvoorbeeld een olielek. Het zorgde voor een kleine achterstand, en hierdoor kon Red Bull geen volledig testprogramma afwerken.

Positiviteit bij Marko

Ondanks deze problemen is Red Bull-adviseur Helmut Marko wel positief. De Oostenrijker wordt in gesprek met Motorsport Magazin gevraagd hoe Red Bull er op dit moment voor staat: "Goed." Marko denkt echter niet dat zijn team er met kop en schouders bovenuit steekt op dit moment. Hij wijst naar een ander team dat op dit moment een grote concurrent kan worden: "Maar McLaren is wel van hetzelfde niveau. Ze reden rond met hardere banden en met meer gewicht. Maar onze longrun op de woensdag was echter ook zeer goed."

Nieuwe voorvleugel

Red Bull kwam op vrijdag met een verwachte update. De Oostenrijkers lieten Max Verstappen rondrijden met een opvallende nieuwe voorvleugel. Marko is redelijk tevreden, maar hij stelt wel dat er nog verbetering mogelijk is voor zijn team: "Deze vleugel moet nog worden verfijnd. Ik wil op dit moment eerst wat finetuning zien, maar in principe werkte het wel naar behoren. Het gaat hier om een test, dus dan probeer je nieuwe onderdelen uit. Het hele pakket werkt."