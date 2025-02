Marko hint op grote Red Bull-updates

Het team van Red Bull Racing wil dit jaar terugslaan in de Formule 1. Na een teleurstellend 2024 hebben ze nu hun hoop gevestigd op de RB21. De nieuwe auto toont echter veel gelijkenissen met de wagen van vorig jaar, maar Helmut Marko hint op snelle updates.

Toen Red Bull gisteren voor het oog van de wereld de baan opdraaide met de RB21, was er veel verbazing. De auto lijkt namelijk verdacht veel op de RB20 van vorig jaar. Dit is niet vreemd, aangezien de regels stabiel zijn gebleven, maar het is wel zo dat de auto van vorig jaar voor weinig successen heeft gezorgd. Het neemt echter niet weg dat Red Bull een prima eerste testdag kende in Bahrein.

Komen er updates?

Na afloop van de eerste testdag werd Helmut Marko geconfronteerd met verhalen over de auto. In gesprek met Motorsport.com werd hij erop gewezen dat de auto heel erg lijkt op de bolide van 2024. Hij reageerde met een knipoog: "Dit is nog niet de eerste race hé, misschien verandert er nog iets. De lange runs waren heel competitief, Max was daarin zelfs het snelst. De auto is nu voorspelbaarder en reageert op een normale manier. Alle problemen die we vorig jaar hadden, zijn enorm verbeterd of zelfs verholpen."

Goed gevoel bij Verstappen

Marko stelt dat hij niet de enige is die zich goed voelt over de nieuwe auto. Hij wijst ook naar Verstappen, die volgens hem ook positief is: "Hij zegt dat de auto complexer is en meer als één geheel aanvoelt. Wat ze ook aan de auto veranderen, de auto reageert daar steeds goed op. Tijdens zijn snelste ronde had Max wel een klein momentje, dus hij had nog sneller kunnen zijn. Maar de lange runs waren heel indrukwekkend en de bandenslijtage oogde daarnaast ook goed."