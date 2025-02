Wanneer komt Max Verstappen in actie tijdens de wintertest?

Het Formule 1-seizoen gaat deze week officieus van start met de testweek in Bahrein. Aangezien het gaat om slechts drie testdagen, moeten de teams de tijd zo goed mogelijk verdelen over de coureurs. Max Verstappen komt op twee van de drie testdagen in actie.

Nog niet alle teams hebben bekend gemaakt wie wanneer in actie komt. Een aantal renstallen zijn al de baan opgekomen voor een shakedown, maar ze kunnen pas echt meters gaan maken tijdens de testweek. De teams zullen de tijd gaan verdelen tussen de coureurs. Een aantal teams geven hun coureurs een volledige testdag, terwijl andere teams op elke dag hun beide coureurs een kans geven.

Red Bull

Max Verstappen komt deze week op de woensdag en de donderdag in actie. De Nederlandse regerend wereldkampioen rijdt op woensdag de halve dag, terwijl hij op vrijdag de hele dag mag gaan rijden. Op donderdag staat hij aan de zijlijn, en krijgt Liam Lawson de kans. Verstappen zal zich niet hoeven vervelen, want naast de baan zijn er nog genoeg activiteiten voor hem. Hij zal waarschijnlijk aanwezig zijn bij een aantal sponsor- en mediamomenten.

Andere teams

Nog niet alle teams hebben bekendgemaakt wie er op welke dag zal gaan rijden. Naast Red Bull hebben ook Mercedes, Alpine, Haas, Racing Bulls en Williams bekendgemaakt wie er wanneer zullen gaan rijden. Het team van Ferrari heeft nog niet bekendgemaakt wanneer Lewis Hamilton zijn eerste officiële meters zal gaan rijden. Ook constructeurskampioen McLaren, Aston Martin en Sauber zijn nog niet met nieuws naar buitengekomen over hun verdeling. Het is de verwachting dat ze dit vandaag in de loop van de dag bekend zullen maken.

Wie rijdt wanneer:

McLaren: Nog niet bekend

Ferrari: Nog niet bekend

Red Bull: Max Verstappen (woensdagochtend & vrijdag), Liam Lawson (woensdagmiddag & donderdag)

Mercedes: Andrea Kimi Antonelli (woensdagochtend, donderdagmiddag & vrijdagochtend), George Russell (woensdagmiddag, donderdagochtend & vrijdagmiddag)

Aston Martin: Nog niet bekend

Alpine: Jack Doohan (woensdagochtend, donderdagmiddag & vrijdagochtend), Pierre Gasly (woensdagmiddag, donderdagochtend & vrijdagmiddag)

Haas: Oliver Bearman (woensdagochtend, donderdagmiddag & vrijdagochtend), Esteban Ocon (woensdagmiddag, donderdagmiddag & vrijdagmiddag)

Racing Bulls: Yuki Tsunoda (woensdagochtend, donderdagochtend & vrijdagmiddag), Isack Hadjar (woensdagmiddag, donderdagmiddag & vrijdagochtend)

Williams: Alexander Albon (woensdagochtend & vrijdag), Carlos Sainz (woensdagmiddag & donderdag)

Sauber: Nog niet bekend