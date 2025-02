Sainz krijgt sleutelrol bij rijdersvakbond GPDA

Carlos Sainz rijdt vanaf dit jaar voor het team van Williams in de Formule 1. Hij gaat dit combineren met een nieuwe rol, want hij is verkozen tot één van de directeuren van de GPDA. Hij is hiermee de opvolger van Sebastian Vettel.

De GPDA is de rijdersvakbond van de coureurs in de Formule 1. Ze spreken zich vaak uit over allerlei kwesties over regelgeving of situaties op de baan. Alle coureurs zijn verbonden aan de GPDA, en een aantal van hen heeft een functie in het bestuur. Voormalig coureur Alexander Wurz is de voorzitter, Mercedes-coureur George Russell is één van de directeuren en Anastasia Fowle doet de juridische zaken van de GPDA.

Vettel

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel was jarenlang één van de directeuren van de GPDA. Hij ging eind 2022 echter met pensioen, waardoor er voor dit jaar een plekje vrij was in het bestuur van de rijdersvakbond. Deze vrije plek in het bestuur wordt vanaf nu ingevuld door Sainz. De Spaanse Williams-coureur wordt één van de directeuren, en zal dus een belangrijke rol gaan spelen binnen de Formule 1. De GPDA sprak zich meerdere keren kritisch uit over het beleid van de FIA, en vorig jaar stuurden ze een kritisch open brief naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem.

Blij en trots

De GPDA maakte het nieuws bekend door middel van een post op Instagram. In het bericht reageert voorzitter Wurz zeer enthousiast op de komst van Sainz. De Spaanse coureur is zelf ook blij, zo blijkt uit zijn statement: "Ik ben gepassioneerd over mijn sport en ik denk dat wij als coureurs een verantwoordelijkheid hebben om samen te werken met de stakeholders om de sport op meer gebieden vooruit te helpen. Ik ben dus ook heel erg blij en trots dat ik mijn steentje mag gaan bijdragen in mijn nieuwe rol als directeur van de GPDA."