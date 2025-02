Marko sluit achtste wereldtitel Hamilton niet uit

Lewis Hamilton heeft dit jaar voor een grote verandering in de Formule 1 gezorgd. Hij heeft Mercedes verlaten en rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen aast op nieuwe successen, maar Helmut Marko vraagt zich af of dit wel mogelijk is.

Hamilton straalde op dinsdag op het podium in Londen. Tijdens het F1 75 Live-evenement in Londen presenteerde hij samen met Charles Leclerc de nieuwe look van Ferrari. Ze barsten van het zelfvertrouwen, want ze azen op de dubbel. Vorig jaar werden ze tweede in het constructeurskampioenschap, terwijl ze in het wereldkampioenschap met Leclerc derde werden. Dit jaar gaan ze voor goud, en dat geldt vooral voor Hamilton.

Wennen

Bij de concurrentie zagen ze dinsdag ook dat Hamilton nog steeds uitermate populair is. Het was voor iedereen even wennen om Hamilton te zien rondlopen in de kleuren van Ferrari. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko moest eventjes wennen, zo legt de Oostenrijker uit in een interview met zijn landgenoten van OE24: "Het is zeker even wennen, maar het is ook fascinerend."

Comeback

De vraag is nu of Marko's superster Max Verstappen op de baan weer te maken gaat krijgen met Verstappen. Veel mensen stellen namelijk dat Hamilton te laat in zijn loopbaan de overstap heeft gemaakt. Marko is hier nogal duidelijk over, en sluit een sterk presterende Hamilton niet uit: "Ik zou daar voorzichtig mee zijn. Als Hamilton gemotiveerd is, dan kan hij verder gaan waar hij in 2021 is gebleven. De comeback die hij toen maakte was indrukwekkend. De Ferrari moet wel competitief zijn. Hamilton moet zich goed gaan kwalificeren, al is dat nooit helemaal zijn sterkste punt geweest. Als hij twee of drie tienden gaat verliezen op Leclerc, moet hij altijd een paar startposities gaan opschuiven. Dit legt dan weer een zware druk op de banden."