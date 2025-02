Aston Martin ontkent Verstappen-geruchten niet

Max Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een sensationele overstap naar Aston Martin. De Britse renstal zou een megabedrag over hebben voor Verstappen. Aston Martin-teambaas Andy Cowell doet alsof zijn neus bloed op het moment dat hij wordt gevraagd naar de verhalen.

In januari ging er een opvallend gerucht rond over Verstappen. Volgens een Britse krant zou Aston Martin een grote aanbieding hebben neergelegd bij Verstappen. Ze zouden hem een deal willen aanbieden ter waarde van 1 miljard pond, wat zelfs voor Formule 1-begrippen zeer hoog is. Een overstap van Verstappen naar Aston Martin zou niet vreemd zijn, aangezien voormalig Red Bull-topontwerper Adrian Newey aan de slag gaat bij het Britse team.

Gelukkig met coureurs

Voorafgaand het F1 75 Live-evenement in Londen werden de hoofdrolspelers gevraagd naar de zaak. Kersvers Aston Martin-teambaas Andy Cowell werd er door de internationale media naar gevraagd. Hij praatte snel om het onderwerp heen: "We prijzen ons erg gelukkig, maar dan ook echt heel gelukkig. We hebben de beschikking over Fernando Alonso en Lance Stroll, dus we hebben veel ervaring. Ze hebben allebei langlopende contracten."

Snelle auto

Voor Cowell is het aanstellen van een nieuwe coureur niet aan de orde. Hij ontkent de verhalen over Verstappen niet, maar hij praat wel zo goed mogelijk om het onderwerp heen: "De sleutel voor dit team is het bouwen van een snelle racewagen, iets wat we ze in het afgelopen jaar niet hebben kunnen bieden. Ze krijgen daardoor met meer druk van de media te maken. Die druk zou eigenlijk op onze schouders moeten rusten. Het is aan ons om een snelle auto te bouwen, maar ik ben er absoluut zeker van dat ze allebei zullen gaan presteren." Aston Martin eindigde vorig jaar slechts op de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap. Zonder Verstappen, maar met Stroll en Alonso moet daar nu verandering inkomen.