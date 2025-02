Ferrari schuift Hamilton opzij en geeft Leclerc bijzondere primeur

Alle ogen zijn vandaag gericht op het launch evenement van de Formule 1 in Londen. De teams onthullen hier hun nieuwe livery's, maar Ferrari komt morgen met een belangrijkere aankondiging. Ze gaan dan voor het eerst de baan op met de nieuwe SF-25. Niet Lewis Hamilton, maar Charles Leclerc krijgt de eer om de eerste meters te maken.

Hamilton en Leclerc zijn vanavond gewoon aanwezig bij het F1 75 Live-evenement in Londen. Ze trekken daar het doek van de nieuwe kleurstelling van Ferrari. Het team zal weinig grote veranderingen gaan doorvoeren, maar zal vanavond ook foto's delen van de nieuwe auto. Hamilton en Leclerc kunnen niet te lang blijven hangen in de O2 Arena, want morgenochtend worden de eerste meters gemaakt in de SF-25.

Ochtend voor Leclerc

Ferrari werkt morgen een shakedown af op hun privécircuit Fiorano. Ze mogen maximaal 200 kilometer rijden tijdens de filmdag. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer krijgt Leclerc de eer om de eerste meters te maken met de SF-25. Volgens het medium gaat de Monegask rond 09:30 voor het eerst de baan op. Hij krijgt de hele ochtend de tijd om zijn honderd kilometer te rijden. De overige honderd kilometer zijn voor zijn nieuwe teamgenoot.

Hamilton

Volgens AutoRacer komt Lewis Hamilton in de middag in actie met de nieuwe SF-25. Tijdens de lunchbreak prepareren de monteurs de nieuwe auto voor Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zal dan in de middag kennis gaan maken met de wagen.

Het is de verwachting dat er weer veel fans afkomen op de presentatiedag van Ferrari. Tijdens Hamiltons eerste TPC-test in januari stonden er al honderden mensen rondom het circuit van Fiorano. Het is niet duidelijk hoeveel fans er morgen worden verwacht, maar een shakedown met een nieuwe auto en de aanwezigheid van Hamilton zorgen normaal gesproken wel voor zeer veel aandacht.

Hype

Hamilton rijdt sinds dit jaar voor Ferrari, en dat heeft voor een enorme hype gezorgd. De zevenvoudig wereldkampioen zorgt voor veel aandacht voor het team, en ze proberen hem zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn debuut.

Het feit dat hij de shakedown niet mag aftrappen, zegt vrij weinig. Teams laten de coureurs evenveel kilometers maken, en het gaat er meer om dat ze een eerste gevoel kunnen krijgen van de auto. Veel data kunnen ze door de restricties van de FIA niet verzamelen. Ze mogen maximaal 200 kilometer rijden tijdens een filmdag, en ze maken gebruik van speciale banden van bandenleverancier Pirelli.