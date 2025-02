Slechts drie coureurs hebben dit jaar meer ervaring dan Verstappen

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur. Het startveld heeft een flinke opfrisbeurt gekregen, maar er zijn ook nog steeds veel coureurs met een flinke hoeveelheid ervaring. Slechts drie coureurs in het huidige startveld hebben meer Grands Prix gereden dan Max Verstappen.

Voor Max Verstappen wordt het een bijzonder jaar in de Formule 1. Tien jaar geleden maakte hij zijn debuut in de koningsklasse van de autosport, en het is ook het jaar waarin hij zijn vijfde wereldtitel kan pakken. Verstappen is nog maar 27 jaar oud, en toch heeft hij al een vrachtlading aan ervaring. Hij is zelfs één van de meest ervaren coureurs van het huidige startveld.

Ervaren mannen

Slechts drie coureurs die dit jaar aan de start verschijnen hebben meer Grands Prix gereden dan Verstappen. Het gaat dan om Fernando Alonso (401 Grands Prix), Lewis Hamilton (356 Grands Prix) en Nico Hülkenberg (227 Grands Prix). Deze drie coureurs zijn dan ook de oudste coureurs van het veld. Hun ‘voorsprong’ op Verstappen is redelijk groot, want de Nederlander heeft ‘slechts’ 209 Grands Prix verreden.

Naast Alonso, Hamilton, Hülkenberg en Verstappen is er slechts één coureur die meer dan 200 GP’s achter zijn naam heeft staan. Het gaat om kersvers Williams-coureur Carlos Sainz, die net als Verstappen debuteerde in 2015 bij Toro Rosso. Hij heeft in de afgelopen jaren wel een paar races niet gestart. Vorig jaar kon hij voor een blindedarmontsteking niet deelnemen aan de Saoedische Grand Prix.

Debutanten

Het Formule 1-veld heeft dit jaar een flinke verjongingskuur gekregen. Er verschijnen met Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli en Gabriel Bortoleto drie coureurs aan de start die nog nul Grands Prix achter hun naam hebben staan. Jack Doohan (1 Grand Prix), Oliver Bearman (drie Grands Prix) en Liam Lawson (elf Grands Prix) hebben ook nog geen volledig seizoen gereden in de koningsklasse van de autosport.

Club van honderd

Van de twintig coureurs die dit jaar aan de start verschijnen hebben er twaalf meer dan honderd Grands Prix verreden. Alexander Albon staat op 104 races, en hij doorbrak vorig jaar de magische grens van honderd Grands Prix. Racing Bulls-coureur Yuki Tsunoda staat nu op 87 Grands Prix, en hij zal de honderd races dit jaar gaan aantikken.

Voor Verstappen kan het dus een belangrijk jaar worden. Hij zal ook gaan stijgen op de lijst van de coureurs met de meeste races. Hij staat nu op de negentiende plaats, en hij zal in Australië op gelijke hoogte komen met Gerhard Berger. Het zal Verstappen niet veel uitmaken, de Nederlander jaagt immers op zijn vijfde wereldtitel.