Sainz presenteert eerste Williams-helm

Carlos Sainz is begonnen aan zijn nieuwe job bij het team van Williams. Op vrijdag stuurde hij de nieuwe FW47 de baan op voor de shakedown. Hij droeg daarbij zijn nieuwe helm, met nieuw ontwerp. Wat opvalt is dat één van zijn sponsors weer is teruggekeerd.

Sainz kreeg om vrijdag de primeur om de eerste meters te rijden met de nieuwe FW47. De Spaanse coureur reed tijdens de launch één rondje over het circuit van Silverstone voordat hij weer naar binnenkwam. Hij reed later op de dag nog meer kilometers met de nieuwe auto, om later op de dag het stuur over te dragen aan zijn nieuwe teamgenoot Alexander Albon. Het was een geslaagde dag voor Williams.

Spaanse vlag

Tijdens de shakedown reed Sainz met zijn gloednieuwe helmontwerp. De helm is overwegend blauw, waardoor het goed kleurt bij de huiskleuren van Williams. Aan de zijkant van de helm zijn de kleuren van de Spaanse vlag te zien, wat ook het geval was in zijn tijd bij het team van Ferrari. Aan de zijkant is tevens Sainz' startnummer 55 te zien, en in de cijfers staat de naam van Sainz.

Terugkeer van trouwe sponsor

De logo's van de nieuwe titelsponsor van Williams Atlassian zijn ook groot te zien op de helm. Aan de zijkant en op de bovenkant van de helm zijn de logo's van de nieuwe hoofdsponsor duidelijk te zien. Ook het logo van Santander is te zien op de helm. Het Spaanse bedrijf is met Sainz meeverhuisd van Ferrari naar Williams. Op de zijkant van de helm staan ook de logo's van Estrella Galicia. Dit is een trouwe sponsor van Sainz, maar het biermerk verdween van de helm nadat Ferrari een samenwerking aanging met een rivaliserend merk. Nu heeft Sainz een nieuwe werkomgeving, en daarom keert het logo weer terug op de helm.