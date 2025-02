Red Bull-talent schrikt van intimiderende Helmut Marko."

Helmut Marko staat bekend als de ontdekker van veel topcoureurs. De Red Bull-adviseur blijft de talenten in de gaten houden, en het lijkt erop dat hij met Arvid Lindblad een nieuwe ster heeft gevonden. Lindblad denkt terug aan zijn eerste ontmoeting met Marko, en stelt dat hij de Oostenrijker eng vond.

Met Max Verstappen en Sebastian Vettel heeft Red Bull twee keer een wereldkampioen opgeleid. Verstappen steekt niet onder stoelen of banken dat hij heel blij is met Marko. De Oostenrijker ziet Verstappen als één van de redenen om nog bij Red Bull te blijven. Daarnaast let Marko ook op de nieuwe generatie, en dan kijkt men vooral naar Lindblad. Het Britse talent behaalde afgelopen weekend zijn superlicentie, en hij rijdt dit jaar in de Formule 2.

Eng

Lindblad kent Marko inmiddels zeer goed. Maar hij is zijn eerste ontmoeting met de teamadviseur nog niet vergeten, en dat maakte veel indruk op hem. In de Inside Line Podcast vertelt Lindblad dat Marko nogal intimiderend kan overkomen: "Vooral aan het begin, want Helmut Marko is behoorlijk eng! Hij is echt de man die je op televisie ziet. Hij is genadeloos in zijn aanpak. Om hem als dertienjarige te zien... Het zat hem vooral in de manier waarop hij praat, heel Oostenrijks en heel direct. Daar moest ik wel eventjes aan wennen."

Zelfvertrouwen

Lindblad kan het vandaag de dag goed vinden met Marko. Het jonge talent stelt wel dat hij moest leren hoe hij met Marko moest omgaan: "Ik zag hem als de man die Max en Vettel heeft opgebouwd. Ik wilde er gewoon voor zorgen dat ik de volgende in dat rijtje zou worden. Dus ik praatte mezelf zelfvertrouwen aan. Tegenwoordig praat ik gewoon heel normaal met hem, het is heel erg relaxed. Natuurlijk kun je geen uitvlucht hebben als het misgaat, maar hij is altijd heel goed met me geweest. Ik heb wel wat verhalen gehoord van andere coureurs, maar ik heb het geluk gehad dat mij zoiets niet is overkomen."