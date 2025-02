Opvolger Verstappen rijp voor F1-debuut in 2025

Red Bull-junior Arvid Lindblad is pas 17 jaar, maar mag in 2025 al zijn F1-debuut maken. De Brit heeft dankzij de titel in de Formula Regional Ocenia genoeg F1-licentiepunten bij elkaar gesprokkeld om te mogen deelnemen aan een Grand Prix-weekend. De Formula Regional zit tussen de Formule 4 en Formule 3 in en heeft meerdere varianten, waaronder een Europese en Midden-Oosterse. Aankomend seizoen schittert het talent in de Formule 2 in dienst van Campos Racing.



Groot talent



F1-rijbewijs

In 2021 voegde Lindblad zich bij de opleiding van de Oostenrijkers. De Brit maakte meteen veel indruk in de juniorklassen, waaronder een klinkende overwinning bij de F3 World Cup in 2023 op het iconische stratencircuit van Macau. In 2024 kwam Lindblad als 16-jarige uit in de Formule 3 en werd de jongste racewinnaar ooit in die opstapklasse. De 17-jarige is volgens insiders de nieuwe 'Max Verstappen' binnen de Red Bull-familie. Iedere coureur die mee wil doen aan een Grand Prix is verplicht om een F1-rijbewijs te bemachtigen. Zo'n papiertje laat zien dat je toe bent aan het grote werk. Coureurs moeten hiervoor licentiepunten verzamelen door veel kilometers te maken in diverse opstapklasses en door het afleggen van twee Grand Prix-afstanden in Formule 1-wagens van twee jaar of iets ouder. In totaal moet een coureur 40 licentiepunten behalen binnen drie jaar. Daarnaast zijn er ook nog aanvullende eisen. Een F1-team kan altijd dispensatie aanvragen als aanvullende eisen ontbreken. Vorig jaar heeft de FIA de regels rondom de superlicentie versoepeld. Het is niet meer verplicht om een autorijbewijs te hebben.