Verstappen leermeester van groot Red Bull-talent

Max Verstappen is momenteel de absolute superster van de Formule 1. Hij is de kopman van Red Bull Racing, maar bij het team kijken ze ook naar de toekomst. Arvid Lindblad wordt klaargestoomd voor het echte werk, en hij stelt dat Verstappen er altijd voor openstaat om te helpen.

Verstappen is één van de succesvolste coureurs uit de geschiedenis van Red Bull. Net als Sebastian Vettel werd hij vier keer wereldkampioen, en hij verbrak een vrachtlading aan records. Red Bull-adviseur Helmut Marko is trots op Verstappen, maar hij kijkt ook verder. Hij ziet de jonge Brit Arvid Lindblad als een groot talent, en deze 'nieuwe Verstappen' heeft zijn superlicentie al zo goed als binnen.

Aardige gast

Lindblad gaat dit jaar rijden in de Formule 2, en hij heeft goed contact met Verstappen. De Nederlandse wereldkampioen is heel behulpzaam, zo stelt Lindblad in de Inside Line F1 Podcast: "Max is echt een heel aardige gast. Hij is gewoon normaal gebleven. Het stijgt hem niet naar zijn hoofd, omdat hij beroemd is of zoiets. Hij is altijd met beide voeten op de grond blijven staan. Verder neemt hij ook altijd de tijd om met mij te praten, en daarmee heeft hij me enorm geholpen. Onze gesprekken gaan vooral over racen, en alles wat daarbij komt kijken. Het is heel erg fijn om met hem te praten. Hij is een geweldig persoon die gewoon heel normaal is gebleven. Hij probeert me altijd te helpen, al is het niet makkelijk om altijd beschikbaar te zijn."

Druk

Verstappen heeft een druk bestaan, aangezien hij 24 Grands Prix in een jaar rijdt. Toch vindt hij soms de tijd om nog even met Lindblad te praten: "Hij heeft natuurlijk heel wat verplichtingen die hij moet vervullen, maar toch probeert hij tijd vrij te maken om met je te praten, hoe druk hij ook is. Bij de meest recente races had ik nog weleens wat vragen voor hem. Dan stuurde ik hem een berichtje, en eigenlijk reageerde hij altijd meteen. Daar was ik echt van onder de indruk. Hij is viervoudig wereldkampioen, dus hij heeft zelf genoeg te doen."