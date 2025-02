FIA-president spot met taakstraf Verstappen: "Hij was nerveus"

Autosportfederatie FIA zorgde enkele weken geleden voor ophef. Ze pasten de regels aan waardoor de coureurs nu zeer zwaar kunnen worden gestraft bij wangedrag. FIA-president Mohammed Ben Sulayem staat achter deze nieuwe regels, en haalt de taakstraf van Max Verstappen aan.

De FIA besloot vorige maand de regels rondom wangedrag aan te passen. Coureurs kunnen vanaf nu zware boetes ontvangen als ze te ver gaan. Het gaat echter niet alleen om boetes, maar ook om mogelijke schorsingen en het aftrekken van WK-punten. Volgens de FIA valt taalgebruik ook onder wangedrag, wat dus betekent dat een flinke scheldpartij in een persconferentie of een sneer richting een steward in theorie ook voor een schorsing kan zorgen.

Ben Sulayem

De regelwijziging volgt na een reeks opvallende uitspraken van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij stelde vorig jaar dat coureurs geen rappers zijn, en dat ze op hun taalgebruik moeten letten. Vlak daarna gebruikte wereldkampioen Max Verstappen het woordje 'fucked' in een persconferentie. De steward grepen hard in, en Verstappen ontving een taakstraf. Hij voerde deze uit vlak voor het FIA-gala in de Rwandese hoofdstad Kigali.

Nerveuze Verstappen

FIA-president Mohammed Ben Sulayem staat volledig achter de nieuwe regels. Hij vindt dat de coureurs een voorbeeldfunctie hebben. Rijdersvakbond GPDA is niet betrokken bij de regelwijziging, en Ben Sulayem ziet daar geen probleem in. Hij wordt geciteerd door AS als hij naar de coureurs wijst: "Ik zie ze als mijn kinderen. Kijk naar Max Verstappen en zijn taakstraf. Mensen dachten dat de FIA-president hem zou verplichten dat hij wc's moest gaan schoonmaken. Ik sprak met Max in Qatar. Hij was nerveus. Ik stelde aan hem voor om meisjes en jongens te inspireren en dat vond hij heel goed." Verstappen 'inspireerde' de kinderen in Rwanda door samen met Ben Sulayem aanwezig te zijn bij een presentatie over een crossauto.