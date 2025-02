FIA-president verdedigt bizarre regels: "Coureurs zijn geen kinderen"

Autosportfederatie FIA is op een controversiële wijze aan het nieuwe jaar begonnen. Door een regelwijziging kunnen coureurs nu zeer zwaar worden gestraft voor 'wangedrag'. Het zorgde voor veel kritiek, maar volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem zijn de coureurs geen kinderen, maar volwassenen.

De FIA zorgde vorig jaar voor verbazing. Daags nadat Ben Sulayem zich had uitgesproken over het taalgebruik van de coureurs, kreeg Max Verstappen een taakstraf voor het gebruiken van het woordje 'fucked' tijdens een persconferentie. Vanaf dit jaar kunnen coureurs voor dit soort 'wangedrag' zwaarder worden gestraft. Ze riskeren boetes, mogelijke schorsingen en ze kunnen zelfs WK-punten gaan verliezen. Een scheldpartij kan dus zelfs invloed hebben op het kampioenschap.

Discipline

Het zijn zeer zware straffen, en het lijkt erop dat de FIA op weinig bijval van de coureurs kan rekenen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem kwam deze week met een eerste reactie tijdens een evenement van de autosportfederatie in Madrid. Volgens De Telegraaf was hij daar duidelijk tegenover Spaanse media: "Toen ik zelf als rallycoureur actief was, was er iets als discipline. Dit is voor iedereen in de sport heel erg belangrijk."

Geen kinderen, maar volwassenen

Ben Sulayem wijst naar het feit dat de coureurs als rolmodellen worden gezien. De felle FIA-president gaat verder met zijn betoog over het taalgebruik: "Onze coureurs zijn ambassadeurs. We willen niet dat ouders van jonge kinderen gaan denken dat dit een vuile sport is, waar ze niet bij willen horen. Ook bij een gewone baan zijn er dingen die wel of niet mogen. Coureurs verdienen miljoenen en zijn geen kinderen, maar volwassenen. Ze hebben en verantwoordelijkheid richting de federatie en ook richting het publiek." Eerder bleek al dat coureursvakbond GPDA niet betrokken was bij de totstandkoming van deze bizarre regels. Ben Sulayem erkent dit, en stelde dat de coureurs de regels moeten respecteren in een sport die hen zoveel heeft gegeven.