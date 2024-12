Verstappen gaat taakstraf uitvoeren in Rwanda

Max Verstappen sloot vandaag zijn vierde titeljaar af in Abu Dhabi. Op het circuit van Yas Marina kwam hij als zesde over de streep, maar zijn seizoen zit er nog lang niet op. Verstappen moet bijvoorbeeld nog steeds zijn taakstraf gaan uitvoeren, en dat zal aankomende week in Rwanda gebeuren.

Verstappen ontving in Singapore een veelbesproken taakstraf. De stewards gaven hem deze straf, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens een persconferentie. De straf deed veel stof opwaaien, maar de FIA had nog niet laten weten wat het precies inhield. De FIA heeft nu aan De Telegraaf laten weten dat Verstappen vrijdag in Rwanda met kinderen wat werk zal gaan verrichten als onderdeel van een zogenaamd grassroots-ontwikkelingsprogramma van de Rwanda Automobile Club.

Voor Verstappen betekent dit overigens geen extra reisje, want hij moet vrijdag aanwezig zijn bij het FIA gala in de Rwandese hoofdstraf Kigali. Volgens De Telegraaf zal Verstappen hier uitleg gaan krijgen over een crossauto, die in het Afrikaanse land wordt gebouwd op basis van blauwdrukken van de FIA. Volgens de FIA is Verstappen een inspiratiebron voor jonge coureurs, en daarom vinden ze dit een nuttige manier om zijn straf uit te voeren. Volgens De Telegraaf heeft Verstappen een drukke week voor de boeg met een teammoment in Milton Keynes en een ESports-evenement in Madrid.