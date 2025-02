Sauber deelt eerste beelden van nieuwe racepakken

Het team van Sauber staat aan de vooravond van een soort tussenjaar. Voor het laatst staan ze onder deze naam op de grid, aangezien ze volgend jaar het fabrieksteam van Audi worden. De voorbereidingen op het nieuwe jaar zijn in volle gang, en Sauber deelt nu de eerste beelden van de nieuwe racepakken.

Met Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg beschikt Sauber dit jaar over een volledig nieuwe line-up. Met de combinatie van het jonge talent Bortoleto en de ervaren rot Hülkenberg hopen ze dit jaar goed voor de dag te komen. Sauber zal stappen moeten zetten, want vorig jaar waren ze het lelijke eendje van de Formule 1. Slechts één keer wisten ze punten te scoren, en dat is te weinig.

Groen en zwart

Sauber deelde eerder al de beelden van de nieuwe teamkleding. Uit de beelden bleek dat ze net als vorig jaar voor een zwart met groene look kiezen. Vandaag hebben ze ook de eerste beelden van het nieuwe racepak van Hülkenberg en Bortoleto gedeeld. De gelijkenissen met vorig jaar zijn groot. Wederom is vrijwel het hele pak zwart, terwijl er ook grote groene delen aanwezig zijn. Wel is er meer ruimte gekomen voor groene details in de hals en aan de zijkant.

Sponsors

De groene kleur is afkomstig van titelsponsors Stake en Kick. Het logo van Stake staat groot op de borst, maar zal worden vervangen door de logo's van Kick in de landen waar strengere gokregels zijn. Wat ook opvalt is dat er op de mouwen minder sponsors staan dan vorig jaar. Voor Bortoleto en Hülkenberg wordt het vooral belangrijk om zoveel mogelijk punten te kunnen pakken, terwijl het team zich vooral zal focussen op de toekomst. Audi is op de achtergrond hard bezig om in het eerste jaar in de Formule 1 goed voor de dag te komen.