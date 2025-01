Sauber deelt eerste beelden van nieuwe look

Het team van Sauber heeft hun kleuren voor het aankomende seizoen bekendgemaakt. De Zwitserse renstal heeft de teamkleding onthuld. Ze kiezen wederom voor een combinatie tussen groen en zwart, maar het zijn wel de eerste foto's van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto in deze kleuren.

Met Hülkenberg en Bortoleto beschikt Sauber dit jaar over twee nieuwe coureurs. Sauber verlengde vorig jaar de contracten van Valtteri Bottas en Guanyu Zhou niet. Beide coureurs mochten vertrekken, en ze kwamen niet voor in de plannen voor de toekomst. Sauber wordt vanaf volgend jaar het fabrieksteam van Audi, en daarvoor wilden ze goede coureurs in huis halen. De keuze viel op de ervaren Hülkenberg en F2-kampioen Bortoleto.

Eerste beelden

Hülkenberg en Bortoleto reden vorig jaar allebei de post season test voor Sauber. Op dat moment reden ze echter in neutrale racepakken, omdat ze nog onder contract stonden bij andere teams. Sauber deelde vandaag de eerste beelden van de nieuwe teamkleding. Ze geven de fans de kans om de nieuwe kleding aan te schaffen, maar hiermee laten ze ook hun nieuwe look zien. Daarnaast zijn Hülkenberg en Bortoleto voor het eerst te zien in deze kleuren.

Grote titelsponsor

De nieuwe teamkleding is nog steeds zwart met felgroen. De groen kleur is afkomstig van de samenwerking met Kick. De logo's van titelsponsor Stake zijn nog steeds groot aanwezig. De logo's van Stake mogen niet in alle landen worden getoond, waardoor deze tijdens een aantal races zullen worden vervangen door Kick. Hülkenberg en Bortoleto hebben ook hun persoonlijke petjes gepresenteerd. Op de hoofddeksels zijn de startnummers van de coureurs te zien. Hülkenberg rijdt nog steeds met startnummer 27, terwijl Bortoleto gaat debuteren met nummer 5. De coureurs maakten vorige week hun eerste meters van het jaar tijdens een TPC-test op het circuit van Imola in Italië.