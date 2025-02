Hamilton voelt zich thuis bij Ferrari

Lewis Hamilton is bezig met de voorbereidingen op zijn eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft een aantal drukke weken achter de rug met veel tests. Hamilton is tevreden en hij stelt dat hij zich thuis voelt bij de Italiaanse renstal.

Na elf jaar heeft Hamilton afscheid genomen van Mercedes. Hij maakte de overstap naar Maranello, waar hij door de Tifosi als een held werd ontvangen. Bij Ferrari gingen ze direct aan het werk om Hamilton een plekje te geven binnen het team, en in zijn eerste werkweek zat hij al achter het stuur. Zijn eerste meters in een Ferrari op het circuit van Fiorano gingen de wereld over, en die aandacht is eigenlijk niet meer verdwenen.

Crash

In de afgelopen twee weken kwam Hamilton in actie tijdens tests op het circuit van Barcelona. Eerst kwam hij een aantal dagen in actie tijdens een TPC-test, maar die week sloot hij af met een veelbesproken crash. In de afgelopen dagen mocht hij rijden met een Ferrari-bolide uit 2024. Ferrari was namelijk uitgekozen om samen met McLaren een bandentest af te werken voor bandenleverancier Pirelli.

Thuis

Hamilton liet tijdens de testweken niet veel van zich horen. Hij concentreerde zich volledig op het testwerk, en op zijn nieuwe werkgever en zijn nieuwe collega's. Hamilton lijkt zich als een vis in het water te voelen, zo blijkt uit een filmpje dat hij heeft geplaatst op zijn Instagram-pagina. In een korte video is te zien hoe Hamilton in Barcelona overlegt met zijn nieuwe Ferrari-collega's, hoe hij plaatsneemt in de auto met startnummer 44 en hoe hij pusht tijdens zijn rondjes op het Catalaanse circuit. Hamilton voelt zich goed, zo blijkt uit het bijschrift bij de video. Hamiltons boodschap is zeer duidelijk, want hij schrijft: "Voel me hier helemaal thuis." Het zal ook voor een goed gevoel zorgen bij Ferrari.