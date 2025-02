Op deze dag komt Hamilton in actie in de nieuwe Ferrari

Het zijn belangrijke dagen voor het team van Ferrari. Lewis Hamilton en Charles Leclerc worden zo goed mogelijk voorbereid op het nieuwe seizoen. Over een aantal weken trekt Ferrari het doek van hun nieuwe SF-25, en nu is meer duidelijk geworden over de shakedown.

Ferrari-coureurs Hamilton en Leclerc zijn veelvuldig op de baan te vinden in het voorseizoen. Vorige maand kwamen ze voor het eerst de baan op tijdens een TPC-test op het circuit van Fiorano, en in de afgelopen twee weken hebben ze veel meters gereden in Spanje. Op het circuit van Barcelona werkten ze eerst een TPC-test af, en deze week werken ze daar een bandentest af voor bandenleverancier Pirelli.

Launch

Op 19 februari trekt Ferrari het doek van hun nieuwe SF-25. Het evenement vindt één dag na het launc evenement van de Formule 1 plaats. Ferrari organiseert een evenement op hun privécircuit van Fiorano. Wat ze allemaal gaan doen, is nog niet bekend. Het is wel de verwachting dat ze direct de baan opgaan, maar Ferrari had hier nog geen bevestiging van gegeven. Inmiddels lekt er steeds meer uit over deze launch.

Shakedown

Volgens het doorgaans goed ingevoerd AutoRacer zullen Hamilton en Leclerc op 19 februari allebei de dag opkomen in de nieuwe SF-25. Volgens het Italiaanse medium wordt de nieuwe auto op 19 februari in de ochtend onthuld via een bericht op de officiële kanalen van Ferrari. De Italiaanse renstal zal daarna direct een shakedown gaat uitvoeren op het circuit van Fiorano. Tijdens zo'n filmdag mogen ze maximaal tweehonderd kilometer rijden en moeten ze gebruikmaken van speciale banden. Volgens AutoRacer rijden Hamilton en Leclerc allebei honderd kilometer in de nieuwe auto. Dit betekent dat ze dan hun eerste van de twee filmdagen van het jaar afwerken. Veel teams kiezen ervoor om dit te doen in de dagen voor de wintertest in Bahrein.