Crash Hamilton dwingt Ferrari tot aanpassing aan testschema

Het team van Ferrari is weer op de baan te vinden. Vorige week werkten ze een TPC-test af, en deze week werken ze een test af voor bandenleverancier Pirelli. Toch is dat niet het enige, want het lijkt erop dat Ferrari ook deze week een TPC-testdag heeft ingepland.

Vorige week gingen Lewis Hamilton en Leclerc de baan op in Barcelona voor een test in oudere auto's. Op de woensdag ging het echter mist met Hamilton. Hij crashte met de SF-23, en dat leverde Ferrari een probleem op. Het was namelijk het idee om Charles Leclerc diezelfde dag nog de baan op te sturen, maar dat ging dus niet door. Op de donderdag kon hij ook niet rijden, omdat Ferrari de dag had gereserveerd voor Antonio Giovinazzi en Dino Beganovic.

Bandentest

Het was al eventjes bekend dat Ferrari deze week weer de baan op zou gaan. Ferrari werkt namelijk een test af voor bandenleverancier Pirelli. Volgens AutoRacer focust Hamilton zich volledig op de bandentest, en kan hij hierdoor voor het eerst kennismaken met de SF-24 van vorig jaar. Aangezien het gaat om een test met 2026-banden, is de auto op meerdere punten aangepast. Het gaat onder meer om een aangepaste ophanging, en om een low-load set-up. McLaren komt ook in actie tijdens de bandentest.

Extra TPC-test

Volgens AutoRacer zijn er vandaag in Barcelona niet twee, maar drie auto's op de baan te vinden. De crash van Hamilton van vorige week heeft namelijk grote gevolgen voor het schema van Ferrari. Leclerc kon eerder op Fiorano al weinig rijden door het weer, en de crash van Hamilton kostte hem daarom nog meer tijd. Ferrari wil Leclerc meer tijd geven, en ze hebben daarom de SF-23 voor hem geprepareerd. Dit geeft hem de kans om een extra TPC-test af te werken ter voorbereiding op het nieuwe seizoen.