Dit is de nieuwe look van Ferrari

Het team van Ferrari probeert het momentum in het voorseizoen vast te houden. De Italiaanse renstal heeft namelijk weer iets belangrijks gedeeld met de buitenwereld. Ferrari heeft namelijk de eerste beelden van hun nieuwe teamkleding openbaar gemaakt.

Ferrari speelt een hoofdrol in het voorseizoen. Met Lewis Hamilton hebben ze een superster in huis gehaald, en alles wat hij doet is nieuws. Ferrari liet hem zijn eerste rondjes rijden, en deze beelden gingen de wereld over. Enkele dagen later onthulde Ferrari de eerste foto's van de nieuwe racepakken, en nu hebben ze nog een belangrijke onthulling gedaan. Ditmaal hebben ze namelijk onthuld hoe de nieuwe teamkleding eruit ziet.

Patroon

De teamkleding wordt door de coureurs en het personeel gedragen tijdens raceweekenden en op persmomenten. Het is de manier om goed in beeld te komen, en de kleding zit dan ook altijd vol met sponsorstickers. Ook bij de nieuwe teamkleding i dit het geval. Op de door Ferrari vrijgegeven foto's zijn Hamilton en Charles Leclerc te zien in de polo's van het team. Vorig jaar ging het nog om simpele rode shirts, maar dit jaar is er een patroon met dunne witte strepen te zien. Op de mouwen zijn grotere witte strepen zichtbaar. Dit is vergelijkbaar met de racepakken.

Sponsors

Op de voorzijde van de teamkleding zijn tevens meer sponsors zichtbaar dan een jaar eerder. Vorig jaar waren naast het Ferrari-logo's alleen de logo's van titelsponsor HP, Shell, Santander en Ceva te zien. Santander is niet langer een partner van Ferrari, en op die plek is nu het logo van UniCredit te zien. Het logo van de nieuwe sponsor IBM is ook op een prominente plek aanwezig. Op de rug is het logo van Ferrari terug te zien in de kraag, terwijl het logo van titelsponsor HP zeer groot tussen de schouders staat. De rode kleur is ook iets anders dan vorig jaar.