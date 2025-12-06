user icon
Hamilton haalt keihard uit en gaat huidige F1-auto's niet missen

Lewis Hamilton sluit dit weekend een teleurstellend seizoen af. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het onder de huidige regels, die sinds 2022 gelden, zeer zwaar. Hij laat in Abu Dhabi dan ook weten dat hij de huidige generatie Formule 1-wagens niet gaat missen.

Hamilton kijkt dus uit naar de nieuwe reglementen die vanaf volgend seizoen gaan gelden. De Brit heeft dit seizoen namelijk een dramatisch debuutjaar bij Ferrari. In de eerste 23 races wist de veteraan geen podium te behalen en als hij dit komend weekend niet doet, is dit het eerste seizoen uit zijn loopbaan dat hij zonder podiumplaats afsluit.

Hamilton gaat niets missen 

De zevenvoudig wereldkampioen deed er niet geheimzinnig over toen hij zich uitsprak bij de internationale media: "Er is niets aan deze huidige generatie auto’s dat ik ga missen. Zo simpel is het. Ik heb er totaal niet van genoten." Hamilton laat weten dat hij een andere regelwijziging juist wel heel tof vond: "2017 was geweldig: een grotere, bredere auto. Hij oogde krachtiger en had veel meer downforce. Dat was echt gaaf. Deze generatie is waarschijnlijk de slechtste, als ik eerlijk ben. En ik bid dat de volgende niet nóg slechter wordt."

Hamilton is er nog altijd niet over uit of de nieuwe auto's wel of niet goed gaan worden: "Het is heel, heel moeilijk te zeggen wat het gaat worden. Ik wil niet te negatief zijn, maar het voelt zó anders… Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden. Misschien word ik verrast en wordt het geweldig. Inhalen kan fantastisch zijn, en het volgen van elkaar misschien makkelijker. Ik weet het gewoon niet."

"Of jullie het leuk gaan vinden dat we op het rechte stuk terugschakelen, of dat we met andere boost-instellingen spelen… geen idee. Maar het wordt in ieder geval een enorme uitdaging voor ons allemaal — en dat is uiteindelijk waar deze sport om draait. We moeten onszelf blijven uitdagen. Als we altijd hetzelfde zouden doen, zou het veel te makkelijk worden."

Hamilton moet vrezen voor zijn positie

Momenteel staat de Brit zesde in het wereldkampioenschap, maar het is nog geen zekerheid of dit na de Grand Prix van Abu Dhabi nog steeds zo is. Kimi Antonelli, die zevende staat, is nog maar twee punten verwijderd van zijn Mercedes-voorganger. Antonelli is al vier weekenden beter gefinisht dan Hamilton. Mocht Hamilton in de top zes willen finishen, moet hij dus boven Antonelli eindigen.

HermanInDeZon

Posts: 418

Geef hem gelijk.
Ben ook bang dat het volgend jaar erger gaat worden.

Ik mis de tijden dat F1 ging om snel rijden ( en dan liefst in combinatie met bijtanken waardoor je echt een race krijgt van 2/3 sprints vol uitgaan). Nu is het vanaf ronde 2 banden/fuel/whatever management

  • 6
  6 dec 2025 - 08:50
  • HermanInDeZon

    Posts: 418

    Geef hem gelijk.
    Ben ook bang dat het volgend jaar erger gaat worden.

    Ik mis de tijden dat F1 ging om snel rijden ( en dan liefst in combinatie met bijtanken waardoor je echt een race krijgt van 2/3 sprints vol uitgaan). Nu is het vanaf ronde 2 banden/fuel/whatever management

    • + 6
    • 6 dec 2025 - 08:50
  • Ambudriver

    Posts: 310

    Gewoon lekker stoppen Lewis, dit wordt niks meer.

    • + 4
    • 6 dec 2025 - 09:02
    • F1jos

      Posts: 4.894

      8ste titel is onmogelijk, maar 8ste in het kampioenschap kan hij net halen.

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 11:18
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.043

    Laat maar zien dat hamilton niet zo veel kan als hij niet 50pk meer heeft. Is kampioen geworden in een zelfrijdende taxi. Hij is totaal geen Goat voor mij.

    • + 6
    • 6 dec 2025 - 09:05
    • zoefroef

      Posts: 1.652

      Ja deze auto is ruk, verstappen is er wel4x kampioen mee geworden, zegt meneer nu dat dst in n ruk auto niet veel voorstelde?

      • + 1
      • 6 dec 2025 - 10:14
    • k.w

      Posts: 1.166

      @ zoefroef.... Nee nee , meneer wil zeggen dat hij in de auto rukt ! . Af en toe moet je tussen de lijnen lezen hé . : )

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 10:46
  • Ferdi12

    Posts: 789

    Ik ben niet echt enthousiast over het nieuwe reglement, net zomin over het huidige.
    Kleinere wagens, bijtanken en minder batterijgebruik, daar krijgt men leuke races van. Het lijkt allemaal wat groener, maar dat is het bepaalt niet.

    • + 3
    • 6 dec 2025 - 09:11
    • zoefroef

      Posts: 1.652

      En banden waarmee je voluit door kunt trekken, desnoods 2 verplichte stops,

      • + 0
      • 6 dec 2025 - 10:37
  • John6

    Posts: 11.359

    Hij gaat deze auto's niet missen, ik denk dat volgend jaar slechter gaat worden, dan ga ik ze wel missen, maar ik hoop dat ik ongelijk heb.

    • + 1
    • 6 dec 2025 - 09:55
  • Joeppp

    Posts: 8.146

    Elke keer als er nieuwe auto's komen denk ik: Dit wordt niks waarom moet het nu weer veranderen en elke keer ben ik er na 2 races aan gewend. De auto's met de piepkleine achtervleugels en enorme voorvleugels vond ik vreselijk de eerste keer maar na een race viel het al niet meer op. De rare neuzen die ze ook gehad hebben, de Halo die erop kwam, de wijzigingen in 2022 waar Mercedes kwam met een auto zonder side pots en ga zo maar door. Alles wend heel snel en op tv zie je de snelheid toch niet echt. De mooiste auto's vind ik nu die van rond 2007 t/m 2011. Het leuke van nu is natuurlijk dat het veld weer dichtre bijelkaar zit door de doorontwikkelingen, dat is eigenlijk het enige nadeel van nieuwe regels, dat de kans er is dat het veld weer ver uitelkaar ligt. Het is toch fantastisch dat een Ferrari er in Q1 uit kan gaan en Sainz derde kan worden. Of dat een sauber meedoet voor het podium terwijl een RedBull vecht voor een punt.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 10:26
  • Erwinnaar

    Posts: 5.261

    Eens, hoe vaak horen we niet dat men dan voluit mag gaan.

    Heeft niet veel te maken meer met de sport waar ik ooit ben van gaan houden en dat was 1990 hoewel men toen wel eens de top 4 in dezelfde ronde had en de rest ver achterop. Maar het geluid......de wagens, circuits...kapotte motoren etc. dat maakte de sport voor mij wel mooi.

    Nu is het wel spannend als men op de limiet rijdt en binnen honderdsten of duizendsten van een seconde ruim 5 kilometer aflegd voor positie op de grid. Dat is zeker wel mooier en beter.

    Het racen op zich met inderdaad dat gedoe van sparen en managen, moet direct de laan uit en dat kan kunstmatig dmv verplichte stops, tanken, betere banden, meer onderdelen mogen vervangen of minder races zodat het managen/sparen eruit kan.

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 10:29
  • Paddy

    Posts: 91

    Tja, als je niet meer beschikt over de beste auto dan word het lastig hė

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 11:00
  • jd2000

    Posts: 7.486

    Oh dat is het! Het ligt aan de auto!

    • + 0
    • 6 dec 2025 - 12:16

