Lewis Hamilton sluit dit weekend een teleurstellend seizoen af. De zevenvoudig wereldkampioen heeft het onder de huidige regels, die sinds 2022 gelden, zeer zwaar. Hij laat in Abu Dhabi dan ook weten dat hij de huidige generatie Formule 1-wagens niet gaat missen.

Hamilton kijkt dus uit naar de nieuwe reglementen die vanaf volgend seizoen gaan gelden. De Brit heeft dit seizoen namelijk een dramatisch debuutjaar bij Ferrari. In de eerste 23 races wist de veteraan geen podium te behalen en als hij dit komend weekend niet doet, is dit het eerste seizoen uit zijn loopbaan dat hij zonder podiumplaats afsluit.

Hamilton gaat niets missen

De zevenvoudig wereldkampioen deed er niet geheimzinnig over toen hij zich uitsprak bij de internationale media: "Er is niets aan deze huidige generatie auto’s dat ik ga missen. Zo simpel is het. Ik heb er totaal niet van genoten." Hamilton laat weten dat hij een andere regelwijziging juist wel heel tof vond: "2017 was geweldig: een grotere, bredere auto. Hij oogde krachtiger en had veel meer downforce. Dat was echt gaaf. Deze generatie is waarschijnlijk de slechtste, als ik eerlijk ben. En ik bid dat de volgende niet nóg slechter wordt."

Hamilton is er nog altijd niet over uit of de nieuwe auto's wel of niet goed gaan worden: "Het is heel, heel moeilijk te zeggen wat het gaat worden. Ik wil niet te negatief zijn, maar het voelt zó anders… Ik weet niet of jullie het leuk gaan vinden. Misschien word ik verrast en wordt het geweldig. Inhalen kan fantastisch zijn, en het volgen van elkaar misschien makkelijker. Ik weet het gewoon niet."

"Of jullie het leuk gaan vinden dat we op het rechte stuk terugschakelen, of dat we met andere boost-instellingen spelen… geen idee. Maar het wordt in ieder geval een enorme uitdaging voor ons allemaal — en dat is uiteindelijk waar deze sport om draait. We moeten onszelf blijven uitdagen. Als we altijd hetzelfde zouden doen, zou het veel te makkelijk worden."

Hamilton moet vrezen voor zijn positie

Momenteel staat de Brit zesde in het wereldkampioenschap, maar het is nog geen zekerheid of dit na de Grand Prix van Abu Dhabi nog steeds zo is. Kimi Antonelli, die zevende staat, is nog maar twee punten verwijderd van zijn Mercedes-voorganger. Antonelli is al vier weekenden beter gefinisht dan Hamilton. Mocht Hamilton in de top zes willen finishen, moet hij dus boven Antonelli eindigen.