Dit is het eerste Ferrari-racepak van Lewis Hamilton

Het team van Ferrari had voor vandaag een belangrijke presentatie aangekondigd. Inmiddels is duidelijk geworden waar het om gaat. Ze hebben de nieuwe racepakken van Lewis Hamilton en Charles Leclerc onthuld. Voor het eerst zijn de twee coureurs samen te zien in de Ferrari-kleuren.

Hamilton rijdt vanaf dit jaar voor het team van Ferrari. Vorige week reed hij op het circuit van Fiorano zijn eerste rondjes in een Ferrari-bolide. Ferrari wil het momentum vasthouden, en gisteravond plaatste het team een korte teaser op social media. Het was niet duidelijk waar het omging, maar uit het filmpje viel wel op te maken dat het ging om teamkleding. Nu blijkt dat het gaat om de racepakken.

Witte accenten

Vanzelfsprekend zijn de nieuwe racepakken van Ferrari gewoon weer rood. Wat wel opvalt, zijn de witte accenten op de teamkleding. Op de borst is een grote witte strook zichtbaar, terwijl ook de namen van de coureurs in een wit vlak zijn geplaatst. Daarnaast zijn de logo's van de nieuwe sponsors IBM en UniCredit zichtbaar op de racepakken. Ook het logo van titelsponsor HP is weer aanwezig, ditmaal op de buik en de borst van de coureurs.

Testen

Het team van Ferrari is het eerste team dat de nieuwe look aan de buitenwereld toont. Voor Hamilton is het weer een belangrijke stap naar zijn eerste seizoen in dienst van het Italiaanse topteam. De zevenvoudig wereldkampioen maakte vorige week het internet gek met zijn eerste foto's in het scharlakenrood. Morgen komt hij weer in actie, ditmaal tijdens een TPC-test op het circuit van Barcelona in Spanje. Het team van Ferrari werkt daar een driedaagse testweek af waarbij Hamilton en Leclerc veel meters kunnen gaan maken. Begin februari werkt Ferrari ook een bandentest af in Barcelona, voor Hamilton wordt dit zijn eerste kennismaking met de 2024-bolide van het team.