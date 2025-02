Lambiase zag Verstappen het onmogelijke mogelijk maken

Max Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Braziliaanse Grand Prix werd gezien als het omslagpunt in de titelstrijd, en het leverde Verstappen ook een prijs op. Zijn race-engineer Gianpiero Lambiase is nog steeds onder de indruk.

Verstappen reed vorig jaar in de regen in Brazilië een ongekende inhaalrace. Na een motorstraf en een mislukte kwalificatie startte hij in het achterveld. Het leek een kansloze positie te zijn, maar Verstappen showde zijn skills en kwam uiteindelijk als winnaar over de streep. Tijdens de Autosport Awards leverde dit hem vorige week de prijs voor 'Moment van het jaar' op, en daar zijn ze blij mee bij Red Bull.

Alles mogelijk

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zat op de eerste rij bij de zegetocht in Brazilië. Terugkijkend op die dag reageert hij bij Motorsport.com op de bewering dat het er niet op leek dat Verstappen zou winnen: "Dat klopt, het was op dat moment gewoon een kwestie van de schade beperken. Natuurlijk liggen er altijd kansen als het regent, met Max in de auto is alles mogelijk. Hij boekte aan het begin van de race snelle vooruitgang en we konden zien dat het gat met de leiders niet echt groeide. Hij begon steeds meer afstand te nemen en ik wist dat hij de snelheid had, wat op dat moment positief was. Ik denk dat het gewoon een kwestie was van de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. Voor Max was het de kwestie om de juiste dingen te doen."

Herstart

Verstappen besliste de race in zijn voordeel door niet te stoppen voor de rode vlag. Hierdoor begon hij met verse banden aan de herstart, en wijst hij bij de tweede herstart Esteban Ocon te verschalken. Lambiase ziet dit als een belangrijk moment: "Dan was er nog een cruciaal moment in de race, toen hij uiteindelijk op de baan bleef op intermediates, terwijl de twee leiders een nieuwe set pakten, wat hem de positie op de baan opleverde. Toen hij eenmaal achter Ocon zat bij de herstart, wist ik denk ik dat de racewinst in zicht was en dat was echt een cruciaal moment in de strijd om het wereldkampioenschap."