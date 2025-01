Verstappen wint prestigieuze Britse autosportprijs

Max Verstappen maakte vorig jaar veel indruk in de Formule 1. Hij veroverde voor het vierde jaar op rij de wereldtitel in de koningsklasse. Zijn titel levert hem nu een prestigieuze prijs op. Hij is bij de Autosport Awards namelijk verkozen tot International Driver of the Year.

Verstappen kende vorig jaar geen extreem dominant seizoen in de Formule 1. Na een goede start kwam de concurrentie dichterbij, en moest hij hard vechten om zijn titel te prolongeren. Zijn voorsprong was echter groot genoeg, en in Las Vegas mocht hij juichen. Het leverde hem veel complimenten op, en gisteravond viel hij in de prijzen tijdens de Autosport Awards. Bij het prestigieuze gala kreeg hij twee awards.

International Driver of the Year

Verstappen werd door de fans verkozen tot International Driver of the Year. Hij was het vierde jaar op rij dat Verstappen deze eer kreeg. Verstappen was zelf niet aanwezig bij het gala, maar hij had wel een dankwoord ingesproken: "Het is de vierde keer dat ik dit win, dus het is natuurlijk een heel mooi moment. Het was en heel uitdagend jaar met veel mooie overwinningen, maar ook moeilijke momenten. Maar het belangrijkste was natuurlijk om aan het langste eind te trekken en dat hebben we als team gedaan. Dus ja, daar ben ik heel trots op en nogmaals bedankt voor de award."

Tweede prijs

Verstappen viel later op de avond voor een tweede keer in de prijzen. Zijn spectaculaire zege op het kletsnatte circuit van Interlagos in Brazilië leverde hem de prijs voor het Moment of the Year op. Ook hier werd hij door de fans verkozen tot de winnaar. Eerdere momenten die in de afgelopen jaren deze prijs wonnen waren de zege van Ferrari in de 24 uur van Le Mans en de zege van George Russell in Brazilië in 2022.