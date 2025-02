Williams trapt jaar af met testdagen in Barcelona

Het circuit van Barcelona is deze weken het decor voor de eerste F1-rondjes van het jaar voor een aantal coureurs. Ferrari voerde er vorige week een test uit, en ze waren zeker niet de enige. Ook Williams-coureurs Alexander Albon en Carlos Sainz zijn op het asfalt gespot.

Veel teams werken in deze weken voor het seizoen een TPC-test af. Dat betekent dat ze gebruik mogen maken van de auto's uit de drie seizoenen voor 2024. Het gaf Ferrari de kans om Lewis Hamilton te laten wennen aan zijn nieuwe omgeving, en het gaf Haas de kans om warm te draaien voor het nieuwe seizoen. Bij het team van Williams zijn ze ambitieus, en ze zijn de baan ook opgegaan.

Barcelona

Op sociale media deelde het team uit Grove beelden vanuit Barcelona. In de FW45 uit 2023 reden Albon en nieuwe coureur Sainz hun eerste rondjes van het jaar. Williams liet niet weten hoeveel rondjes ze hebben gereden, en hoeveel dagen ze aanwezig zijn op het circuit van Barcelona. Wel valt uit de beelden op te maken dat zowel Albon als Sainz in actie zijn gekomen bij de TPC-test.

Drukke weken

Voor Sainz is het belangrijk om veel meters te maken voor zijn nieuwe team. De Spanjaard moet wennen aan zijn nieuwe omgeving, en hij zal voor het eerst gaan rijden met een Mercedes-krachtbron. In Barcelona reed hij zijn eerste rondjes van het jaar, maar het waren niet zijn eerste Williams-rondjes. Vorig jaar reed hij immers de post season test voor het team in Abu Dhabi, en hij kwam daar ook in actie tijdens een filmdag. Williams is druk bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, want op 14 februari trekken ze het doek van hun nieuwe FW47. Voorafgaand de wintertest in Bahrein werken ze ook nog een shakedown af met hun nieuwe auto.