Thaise premier bezoekt Albon en wakkert nieuwe geruchten aan

De Premier van Thailand Paetongtarn Shinawatra heeft een bezoekje gebracht aan de pitbox van Williams in Monaco. Alex Albon verwelkomde de Thaise premier op de vrijdag van de Monegaskische Grand Prix.

Albon had op sociale media een bericht gepost waarin te zien was dat de premier langskwam: "Geweldig om de premier dit weekend op mijn kantoor te verwelkomen! Een beetje luidruchtiger dan mijn bezoek aan het Thaise regeringsgebouw eerder dit jaar. Bedankt voor het maken van de tijd!"

Thaise Grand Prix

Dat er een Grand Prix in Thailand aan zit te komen verbaast niemand meer en ook Formule 1-CEO Stefano Domenicali is daar erg van te spreken. De Italiaan zei een tijd terug tijdens de Grand Prix van China al dat hij heel veel interesse had in een Grand Prix in Thailand: "Ik ben superblij met het nieuws over een mogelijke Grand Prix van Thailand. Het zou de wereld voor me betekenen als dat zou gebeuren en het zou niet alleen voor mij, maar ook voor Williams weer een thuisrace zijn. Ik ben erg enthousiast, het verdient het om op de racekalender te staan."

Domenicali voegde eraan toe: "Als ik met de andere coureurs in de Formule 1 praat, weet ik dat veel van hen nog nooit in Thailand zijn geweest. Ik zou het geweldig vinden om ze de cultuur van Thailand te laten zien, de mensen, het eten. Ik wil hun gids zijn voor de weekenden! Misschien kunnen we ook naar een paar tempels gaan. Ik vind het fantastisch. Ik zou graag zien dat Thaise mensen meer betrokken raken bij de autosportwereld en ik wil graag proberen om dit te helpen op elke manier die ik kan."

Mogelijkheid

Of er daadwerkelijk een Thaise Grand Prix komt is nog niet duidelijk, maar het is wel een redelijke kans. Het is nog niet bevestigd, maar Domenicali sluit de deuren absoluut niet: "Ik was verheugd om vandaag Paetongtarn Shinawatra, de premier van Thailand, en haar team te ontmoeten om hun indrukwekkende plannen om een race in Bangkok te organiseren te bespreken. Ik kijk ernaar uit om onze gesprekken in de komende weken en maanden voort te zetten."