Carlos Sainz schaamt zich dood voor Williams-strategie in Monaco

Het team van Williams speelde een hoofdrol in het verloop van de Grand Prix van Monaco. De Britse renstal koos voor een opvallende tactiek om hun verplichte pitstops te maken. Carlos Sainz schaamt zich door voor wat ze hebben gedaan.

Om de race in Monaco spannender te maken, had men de regels aangepast voor dit evenement. Alle coureurs waren verplicht om minimaal twee pitstops te maken. Bij Williams kozen ze voor een slimme tactiek door hun coureurs heel langzaam te laten rijden, waardoor er een soort file ontstond. Alexander Albon en Carlos Sainz creëerden hierdoor een gat voor elkaar, waardoor ze allebei hun stops konden maken. Ze kwamen als negende en tiende over de streep.

Sainz schaamt zich dood

Sainz was niet trots op wat ze hebben gedaan, zo verklaarde hij bij Sky Sports: "Het is zeker iets wat ik niet graag doe, en het is iets wat ik niet vraag zie gebeuren. Helaas deed Lawson het eerst bij ons, en dat hadden we niet verwacht. Hierdoor raakten we in paniek, en de enige oplossing die we konden bedenken wat hetzelfde doen bij de rest van het veld."

Teleurstellend resultaat

De Spanjaard kan dan ook niet met een tevreden gevoel terugkijken op deze race: "Ik ben een beetje teleurgesteld in de hele race en het hele weekend. Het laat wel zien dat het verplichten van een tweestopper niets verandert in Monaco, en dat men nog steeds zal doen wat wij vandaag deden. Men zal de eindresultaten blijven manipuleren op deze manier. We moeten een manier gaan verzinnen om niet langer de pace te kunnen manipuleren op de manier zoals we vandaag deden, of het zal altijd op deze manier gaan."

Voor Sainz leverde de race een puntje op, maar daar was hij niet blij mee. Zijn team Williams wist wel met twee wagens punten te pakken.