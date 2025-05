Yuki Tsunoda de draad kwijt: "Ik heb er gewoon geen antwoord op"

Yuki Tsunoda kende vandaag een rampzalige kwalificatie in Spanje. De Japanse Red Bull-coureur kwam niet verder dan de twintigste en laatste plaats. Na afloop zocht Tsunoda naar antwoorden, hij had geen idee wat er precies mis was gegaan.

Tsunoda maakte in zijn eerste races namens Red Bull Racing een goede en stabiele indruk. Maar sinds vorige week in Monaco lijkt hij het helemaal kwijt te zijn. De Japanner klaagde in Spanje in de vrije trainingen als steen en been over zijn problemen, en ook in de kwalificatie was het raak. Hij wist amper goede tijden te noteren en de pijnlijke twintigste tijd was het gevolg.

Problemen zijn niet nieuw

Terwijl zijn collega's nog bezig waren met de kwalificatie, meldde Tsunoda zich bij Motorsport.com: "Vanaf de eerste vliegende ronde in de eerste training zei ik via de boordradio al dat er iets niet goed was. Dit niveau past niet bij mijn verwachtingen, zowel qua grip niet als ook niet hoe ik me in de auto voel."

"We hebben dit de hele week al proberen op te lossen. Maar als je in de algemene zin grip tekortkomt, dan kun je de set-up wel veranderen, maar dan voelt dat alleen maar als een pleister op de wonde. We konden de echte beperking die ik had niet oplossen en dat is echt zonde."

Tsunoda tast volledig in het duister

Tsunoda vond zijn rondje niet zozeer slecht, en dat maakt het nog pijnlijker: "Tot aan Monaco kon ik steeds goede progressie boeken. Ik zat vaak dicht bij Max en soms was ik zelfs iets sneller dan hem, maar in de laatste twee weekenden gaat het ineens vol naar beneden."

"Wat ik ook doe, in welke ronde dan ook, het helpt allemaal niets. De long run was daar een goed voorbeeld van. Het lijkt erop dat de auto ook banden vreet, want de degradatie is echt enorm. Het is gewoon niet logisch. Ik denk dat de grote beperking er nog steeds is, maar ik weet niet wat dat is en ik heb er ook niet direct een antwoord op."