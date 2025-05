Dominant McLaren vreest voor Max Verstappen in titelstrijd

Het team van McLaren kende een ijzersterke kwalificatie in Spanje. Oscar Piastri en Lando Norris noteerden de snelste tijden, en delen morgen de eerste startrij. Teambaas Andrea Stella verwacht een eerlijk duel, en hij houdt ook rekening met Max Verstappen.

Het team van McLaren was een klasse apart in de kwalificatie in Spanje. Piastri en Norris mochten samen gaan uitmaken wie de pole position zou pakken, en uiteindelijk was Piastri de snelste. Bij McLaren krijgen de coureurs dezelfde kansen, en dat kan morgen een mooie strijd gaan opleveren.

Interne strijd

Teambaas Andrea Stella laat aan Sky Sports weten dat hij een eerlijke strijd verwacht: "We hebben een benadering voor het racen, en dat is een proces tussen Lando en Oscar dat al maanden aan de gang is. Het is gebaseerd op principes, maar als het aankomt op vechten met je teamgenoot, of welke auto dan ook, kun je niet te veel eisen stellen."

"We vertrouwen onze coureurs. Dat is de allerbelangrijkste factor. We voerden de hele tijd goede gesprekken. Ik weet zeker dat het een spannende, eerlijke strijd zal blijven tot het einde van het kampioenschap."

Titelstrijd met Max Verstappen

Veel mensen verwachten dat Norris en Piastri samen uit zullen maken wie er met de wereldtitel vandoor gaat. Max Verstappen staat op de derde plaats in het wereldkampioenschap, maar hij weet dat de papajakleurige bolides normaal gesproken sneller zijn.

Stella ziet het allemaal wat anders, en hij stelt dat Verstappen nog kans maakt op de titel: "Als we het hebben over de coureurs, dan is Verstappen er nog. Ik zou hem niet willen uitsluiten van het gevecht voor de wereldtitel. Het is Max Verstappen in een Red Bull. We denken zeker niet alleen aan een strijd tussen alleen Lando en Oscar."

Verstappen start de race morgen als derde, hij staat vlak achter de twee wagens van McLaren.