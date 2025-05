Oscar Piastri wijst nieuwe bijnaam af na ijskoude pole in Spanje

McLaren-coureur Oscar Piastri veroverde vandaag een prachtige pole position in Spanje. Na afloop bleef Piastri weer ijzig kalm, en dat levert hem nu de bijnaam 'Ice Boy' op. Lachend stelt hij dat hij toch liever een andere bijnaam heeft.

Het team van McLaren was oppermachtig in de kwalificatie in Spanje. Piastri en Lando Norris pakten de eerste twee plaatsen, en lijken morgen te mogen gaan uitmaken wie de race gaat winnen. Ze zijn oppermachtig, en er is dus genoeg aanleiding voor vreugde. Piastri bleef echter weer kalm, iets wat hij wel vaker doet.

Piastri is een ijskonijn, en de vergelijking met Kimi Räikkönen wordt dan ook regelmatig gemaakt. De Fin leek in zijn tijd in de Formule 1 amper emoties te hebben, en hij kreeg de bijnaam 'The Iceman'.

Ice Boy

Piastri wordt op sociale media her en der 'Ice Boy' genoemd. Na de kwalificatie werd hij hier mee geconfronteerd tijdens de persconferentie: "Ik weet niet of ik door het leven wil gaan als Ice Boy! Ik denk dat mijn emoties elke keer anders zijn."

"Er zijn zeker kwalificaties en races geweest waar ik niet nonchalant reageerde, en dat er veel emotie achter zat. Maar er zijn ook sessies waar je de baan opgaat en weet dat als je het goed doet, je het resultaat kan pakken wat je wil hebben. Begrijp me niet verkeerd, het is heel fijn, maar ik ben niet zo'n emotioneel persoon. Zo ben ik gewoon."

'Zo ben ik gewoon'

Piastri grijnst dat hij echt emoties heeft: "Begrijp me niet verkeerd, er zijn echt momenten dat ik emotioneel ben, maar vandaag... Het is zeker fijn, maar dit is niet het einde van het weekend. De punten worden morgen verdeeld. Na de races, hangt het af van de race."

"Als je een strijd hebt gehad met iemand, en als je dan wint, dan ben je best trots. Maar als je een gat slaat, en dat met een paar rondjes te gaan weet dat je gaat winnen, dan maakt het niet zoveel uit. Dus ja, zo ben ik gewoon!"