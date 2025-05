Albon betaalt rekening van Russell na frustrerend duel in Monaco

George Russell kende afgelopen weekend in Monaco een frustrerende race. Hij zat vrijwel de gehele Grand Prix vast achter de wagens van Williams. Alexander Albon heeft zijn excuses aangeboden, en heeft diezelfde avond het eten van Russell betaald.

Naast de baan zijn Albon en Russell goede vrienden, maar op de baan kon Russell in Monaco het bloed van Albon wel drinken. Bij Williams hadden ze gekozen voor een pijnlijke strategie, waarbij ze hun coureurs de rest van het veld lieten ophouden. Hierdoor konden ze een gat voor elkaar creëren om aan de verplichte twee pitstops te voldoen zonder een positie te verliezen.

Dubbele puntenfinish

Albon en Carlos Sainz hadden het liever niet gedaan, maar het leverde wel een dubbele puntenfinish op. Het team van Mercedes was het grootste slachtoffer van deze tactiek. Russell en Andrea Kimi Antonelli zaten ronden lang vast achter de Williams-wagens. Russell werd er helemaal gek van, en besloot de chicane bij het uitkomen van de tunnel af te sluiten. Hiermee haalde hij Albon in, maar kreeg hij wel een drive through penalty. Hij werd uiteindelijk als elfde geklasseerd.

Niet dom

Na afloop toonde Russell begrip bij F1 TV: "Carlos en Alex zijn niet dom, ze positioneerden hun auto's goed om te verdedigen. Op sommige momenten was het een beetje gevaarlijk, de manier waarop Alex remde. Het was nooit het plan om de bocht zo af te snijden, maar ik wilde niet 77 rondjes lang in iemands versnellingsbak zitten."

De rekening betalen

Grappend stelde Russell dat hij Albon sowieso nog zou zien: "Ik diner vanavond samen met Alex, dus hij mag de rekening gaan betalen!"

In de avonduren plaatste Albon op sociale media een foto van het diner. Te zien was hoe de twee coureurs samen aan tafel zaten, en Albon de rekening in zijn handen had. Albon schreef er een duidelijke boodschap bij: "Graag gedaan George!" Albon kwam zelf als negende over de streep in Monaco.