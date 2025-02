'Red Bull wijst race-engineer van Lawson aan'

Bij het team van Red Bull Racing zien veel dingen er dit jaar anders uit. Meerdere kopstukken hebben het team verlaten, en een aantal taken zijn opnieuw verdeeld. Met Liam Lawson hebben ze een nieuwe tweede coureur, en het is nu duidelijk geworden wie zijn race-engineer is.

Lawson is bij Red Bull de opvolger van Sergio Perez. De Mexicaanse coureur kende vorig jaar een teleurstellend seizoen, waarin hij slechts als achtste eindigde in het wereldkampioenschap. Eind vorig jaar werd duidelijk dat Perez ging vertrekken, maar hij is zeker niet de enige die de Oostenrijkse renstal heeft verlaten. Topontwerper Adrian Newey is overgestapt naar Aston Martin, terwijl sportief directeur Jonathan Wheatley de nieuwe teambaas wordt van het Audi-project.

Head of Racing

Vorig jaar werd duidelijk dat Red Bull het vertrek van Wheatley intern heeft opgevangen. De taken zijn verdeeld onder meerdere mensen. Zo werd Steve Knowles aangewezen als Head of Sporting, werd Richard Wolverson hoofd operatie en kreeg Gianpiero Lambiase de titel van Head of Racing. Lambiase blijft die rol combineren met zijn taak als race-engineer van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Nieuwe race-engineer

Ook een andere belangrijke rol is nu ingevuld. Lawson weet nu namelijk ook wie zijn race-engineer wordt in het aankomende Formule 1-seizoen. Volgens De Telegraaf gaat de Nieuw-Zeelandse coureur samenwerken met Richard Wood. De engineer was vorig jaar tijdens een aantal races al te horen in de oren van Sergio Perez. Hij viel vorig jaar in voor Hugh Bird, die dus niet langer zal gaan fungeren als race-engineer. Het is niet bekend of hij een nieuwe rol gaat krijgen aan de pitmuur, of dat hij iets anders gaat doen binnen Red Bull. Met deze veranderingen hoopt Red Bull te kunnen presteren in de Formule 1. Vorig jaar hadden ze het zwaar in de strijd met McLaren, Ferrari en Mercedes.