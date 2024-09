Red Bull past teamstructuur aan, promotie voor Lambiase

Het team van Red Bull Racing zal in de komende jaren met een aangepaste teamstructuur gaan werken. Het aanstaande vertrek van Jonathan Wheatley zorgt ervoor dat Red Bull de taken moet herverdelen. Het lijkt er sterk op dat Gianpiero Lambiase een grotere rol binnen het team gaat krijgen.

Afgelopen zomer werd bekend dat Jonathan Wheatley na dit seizoen gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Wheatley is nu nog de sportief directeur van het Oostenrijkse team, maar hij is ingegaan op een aanbod van Audi. De Brit zal aan de slag gaan als de teambaas van het project. Audi betreedt in 2026 de Formule 1 en dan nemen ze het team van Sauber over. Eerder werd Mattia Binotto aangesteld als de topman van het project.

Head of Racing

Het vertrek van Wheatley zorgt ervoor dat Red Bull de structuur moet aanpassen. De Brit was als sportief directeur verantwoordelijk voor veel verschillende zaken binnen het team. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com gaat Red Bull de taken van Wheatley herverdelen onder meerdere mensen. Het medium meldt dat het personeel op de fabriek vandaag op de hoogte is gebracht van het nieuws. Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase wordt de nieuwe Head of Racing van het team. Hij blijft deze taken echter combineren met zijn samenwerking met Verstappen.

Nieuwe functies

Naast Lambiase zijn er nog meer mensen aangewezen voor nieuwe functies. Lambiase zal gaan over alle mensen die te maken hebben met de race-activiteiten, terwijl Stephen Knowles als Head of Sporting Regulations verantwoordelijk zal woorden voor alles wat te maken heeft met het reglement. Daarnaast is Richard Wolverson aangesteld als Head of Racing Operations en is Gerrad O'Reilly benoemd tot hoofd van de logistiek-afdeling.