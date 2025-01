Williams bezig met belangrijke investering

Het team van Williams hoopt in de komende jaren een stap naar voren te kunnen zetten. De Britse renstal moet daarvoor wel een aantal grote investeringen doen. De faciliteiten zijn verouderd, maar daar komt snel verandering in. Ze willen dit jaar een nieuwe simulator in gebruik gaan nemen.

De simulator is haast onmisbaar in de hedendaagse Formule 1. Het gaat hier niet om een simulator zoals sommige coureurs thuis hebben staan, maar om een simulator op ware grootte die dicht in de buurt komt van de werkelijkheid. Voor de teams kan dit helpen bij het voorbereiden op een race, en bij het uittesten van verschillende set-ups. Bij het team van Williams beschikt men echter niet over een hypermoderne simulator.

Nieuw systeem

De Britse renstal loopt op dit gebied achter op de concurrentie. Volgens Motorsport.com willen ze op dit gebied grote stappen gaan zetten. Het gaat niet alleen om een update van de software, ook de hardware zal worden vernieuwd. Het Britse team maakt nu gebruik van een simulator die ver achter loopt op de concurrentie, en ze hebben dan ook besloten om een volledig nieuw systeem te kopen. Ze hopen de simulator in de loop van komend seizoen in gebruik te nemen. Volgens Motorsport.com hangt dit af van hoe snel de ingenieurs de kalibratie kunnen voltooien.

Investeringen

Bij Williams nemen ze het zeer serieus. Het team maakte vorige week bekend dat ze Oliver Turvey hebben aangetrokken als de nieuwe simulatorcoureur. De Brit was in de afgelopen jaren werkzaam bij McLaren, en hij heeft veel ervaring op dit gebied. Williams gaat hard verder met het investeren in de toekomst. Dit jaar hebben ze met Carlos Sainz een absolute stercoureur in huis, en ze investeren ook in de rest van de faciliteiten, de computersimulaties en in het aantrekken van hoog aangeschreven en goed personeel.