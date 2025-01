Williams trekt ervaren ontwikkelingscoureur aan

Het team van Williams heeft een nieuwe coureur vastgelegd. De Britse renstal heeft een test- en ontwikkelingscoureur aangesteld voor het aankomende seizoen. Ze hebben gekozen voor Oliver Turvey, hij gaat volgens het team een belangrijke rol vervullen achter de schermen.

Veel teams beschikken over test- en ontwikkelingscoureurs die achter de schermen belangrijk werk verrichten. Zo maken ze veel meters in de simulator, en dragen ze daardoor bij aan de ontwikkeling van de auto's. Weinig teams maken echter bekend welke coureurs dat gaan doen. Het team van Williams heeft nu een nieuwe naam aangetrokken in de persoon van Oliver Turvey, die in de afgelopen jaren zo'n rol vervulde bij McLaren.

Sleutelrol

In een persbericht laat Williams weten dat hij een sleutelrol gaat spelen in het ontwikkelingsprogramma en met de werkzaamheden in de simulator. Hiermee moet hij vaste coureurs Carlos Sainz en Alexander Albon gaan ondersteunen. Hij zal later dit jaar plaats gaan nemen in de nieuwe simulator van Williams, en hij past in het programma van Williams waarmee ze terug willen gaan naar de voorkant van de grid.

Veel ervaring

Turvey is een zeer ervaren coureur en hij was jarenlang betrokken bij het Formule 1-team van McLaren. De 37-jarige Britse coureur heeft dus al wat ervaring in de Formule 1, maar vooral als testcoureur. Turvey heeft ook veel ervaring opgedaan in de enduranceracerij en de Formule E. Hij heeft in totaal acht seizoenen gereden in de Elektrische raceklasse, met een tiende plaats in het kampioenschap in 2018 als beste resultaat. Hij nam daarnaast ook vier keer deel aan de 24 uur van Le Mans. In 2014 won hij met Simon Dolan en Harry Ticknell de LMP2-klasse namens het team van Jota Sport. Nu mag hij al deze ervaring in de praktijk gaan brengen bij het team van Williams. De kans is klein dat hij in een Formule 1-auto gaat rijden.