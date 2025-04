Het is al eventjes bekend dat Cadillac vanaf volgend jaar gaat deelnemen aan de Formule 1. De plannen zijn ambitieus, en nu hebben ze een nieuwe grote stap gezet. De FIA heeft namelijk bevestigd dat het Amerikaanse team vanaf 2029 met eigen motoren gaat rijden.

Toen duidelijk werd dat Cadillac met een eigen team ging deelnemen aan de Formule 1, kwam al naar buiten dat ze zelf motoren willen gaan bouwen. Moederbedrijf General Motors deed niet geheimzinnig over hun ambities, maar ze bleven vaag over de exacte plannen. Daar is nu een einde aan gekomen. De FIA heeft bevestigd dat GM Performance Power Units LLC vanaf 2029 voor de krachtbronnen gaat zorgen. Dit nieuwe bedrijf is opgericht door General Motors en TWG Motorsports, de eigenaren van het nieuwe F1-team van Cadillac.

Ben Sulayem

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is blij met het nieuws. Hij stelt dat het goed is voor de Formule 1 om een nieuwe motorleverancier te verwelkomen. De voorbereidingen op het project zijn in volle gang, en er bestaan plannen om een fabriek op te zetten voor het motorenproject nabij het Technical Centre van GM in het Amerikaanse Charlotte.

Cadillac is trots

Ook bij Cadillac zijn ze zeer blij met de bekendmaking van dit nieuws. CEO van GM Performance Power Units Russ O'Blenes spreekt zich uit in het persbericht: "Met deze goedkeuring van de FIA zullen we onze inspanningen blijven versnellen om een in de Verenigde Staten gebouwde Formule 1-krachtbron op de grid te brengen."

Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Graeme Lowdon is aangesteld als de teambaas, maar wie de coureurs worden is nog niet duidelijk. Vanaf volgend jaar gaat Cadillac rijden met krachtbronnen van Ferrari, dit werd in een eerder stadium al aangekondigd. Vanaf 2029 gaan ze dus rijden met eigen krachtbronnen en worden ze een fabrieksteam.