Red Bull vreest voor koele kikker Piastri

Oscar Piastri heeft een sterke triple header achter de rug. Na zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië gaat hij nu aan de leiding van het wereldkampioenschap. Bij Red Bull beginnen ze zich nu een beetje zorgen te maken over de man in vorm.

Het team van McLaren is dit jaar oppermachtig in de Formule 1. Ze wisten vier van de eerste vijf races te winnen. Piastri won drie van die vier races, en nam afgelopen weekend de leiding in het wereldkampioenschap over van zijn teamgenoot Lando Norris. Red Bull wil zich met Max Verstappen mengen in de titelstrijd, maar de Nederlander verloor afgelopen weekend in Jeddah het duel van Piastri.

Man in vorm

Bij de Oostenrijkse renstal zijn ze dan ook op hun hoede. Piastri begint steeds sterker te worden, en sommigen zien hem nu als de favoriet voor de titel. Red Bull-teambaas Christian Horner deelt zijn mening over Piastri bij de internationale media: "Oscar heeft nu drie races gewonnen, Lando nog maar één. Op dit moment lijkt hij de man in vorm te zijn. Hij is nu de leider in het kampioenschap. Als Max had gewonnen in Jeddah, dan was hij de leider in het kampioenschap. De dingen kunnen erg snel veranderen."

Mentaal zeer sterk

Horner wil echter niet zeggen dat dit een momentopname is. Piastri lijkt extreem koel te zijn, en hij is niet snel onder de indruk. Het kan ervoor zorgen dat hij niet zal breken als bijvoorbeeld Verstappen en Red Bull hem onder druk gaan zetten. Horner heeft dat ook door, en daar wil hij ook niet omheen draaien: "Hij is erg sterk, zowel mentaal gezien als met zijn snelheid. Hij is gewoon een heel erg complete coureur."

Piastri is bezig met zijn derde jaar in de Formule 1. In zijn debuutjaar stond hij voor het eerst op het podium, en vorig jaar won hij zijn eerste races. Nu voert hij dus voor het eerst het wereldkampioenschap aan.