Ergernis bij Sainz senior: "Hij stond in de schaduw van Verstappen"

Max Verstappen en Carlos Sainz vormden in 2015 en begin 2016 een rijdersduo bij Toro Rosso. Verstappen groeide uiteindelijk uit tot een superster, terwijl Sainz langer nodig had om uit te groeien tot een grote naam. Carlos Sainz senior stelt dat zijn zoon in de schaduw van Verstappen kwam te staan.

Verstappen kreeg in 2016 al promotie naar Red Bull Racing. Hij won daar direct zijn eerste race, en mag zich vandaag de dag een viervoudig wereldkampioen noemen. Sainz ging via Toro Rosso, Renault en McLaren naar Ferrari, maar hij heeft alweer afscheid genomen van de Italiaanse renstal. Ferrari trok voor dit jaar Lewis Hamilton aan, en Sainz heeft de overstap gemaakt naar Williams. Bij de Britse renstal gaat hij op jacht naar nieuwe successen.

Schaduw

De vader van Carlos Sainz vindt dat zijn zoon een beetje ondersneeuwde. Rallyrijder Carlos Sainz senior geeft zijn mening in de podcast El Cafelito: "Door zijn persoonlijkheid en het feit dat hij na Alonso in de sport is gekomen, denk ik dat zijn talent en zijn kwaliteit niet altijd op de juiste waarde zijn geschat. Het zit hem ook in het moment: hij valt samen met de opkomst van Verstappen. Red Bull koos destijds voor Verstappen, en Carlos kwam daardoor een beetje in de schaduw te staan."

Alonso

In Spanje staat Sainz ook een beetje in de schaduw van zijn landgenoot Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen is nog altijd heel erg groot in Spanje. Sainz senior vindt de media-aandacht van Alonso vergeleken met de aandacht voor zijn zoon niet altijd eerlijk. Hij is wel complimenteus over de coureur en de persoon Alonso: "Fernando is natuurlijk de coureur die niet één, maar twee kampioenschappen in de Formule 1 heeft gewonnen. Hij is echt een unieke coureur, met een immens groot talent en ook met een heel bijzondere persoonlijkheid."