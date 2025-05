Onrust in Miami: FIA-president massaal uitgefloten tijdens podiumceremonie

Oscar Piastri schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Miami op zijn naam. Op het podium ontving hij zijn medaille van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, maar het publiek was niet gediend van zijn aanwezigheid. Tijdens de live-uitzending waren de fluitconcerten luid en duidelijk te horen.

Ben Sulayem heeft zich in de afgelopen maanden niet zo geliefd gemaakt in de Formule 1-wereld. Zijn acties en uitspraken zorgden voor kritiek, maar hij sloeg regelmatig fel terug. Naast dat er veel personeel vertrok bij de FIA, ontstond er ook veel ergernis over zijn stelligheid bij de nieuwe regels omtrent 'wangedrag'. Hij stelde recent wel dat er misschien wijzigingen worden doorgevoerd aan deze regels tegen het taalgebruik.

Fluitconcert duidelijk hoorbaar op tv-beelden

Ben Sulayem was afgelopen weekend aanwezig bij de Grand Prix van Miami. Daar sprak hij met wat hoogwaardigheidsbekleders, en meldde hij zich weer op het podium. Daar reikte hij de FIA-medaille uit aan de racewinnaar. Toen hij de medaille om de nek van Piastri hing, was er echter een flink fluitconcert te horen.

Boegeroep na onrustige maanden

Op de beelden van de podiumceremonie was er boegeroep hoorbaar en klonk er hier en daar gefluit. Op sociale media vroegen mensen zich af of dit gericht was aan het adres van Piastri of McLaren, maar al snel werd duidelijk dat het ging om Ben Sulayem. Hij heeft niet gereageerd op het boegeroep.

Ben Sulayem is niet bepaald populair onder de fans. In de afgelopen maanden was er veel kritiek op zijn functioneren, en vertrokken er kopstukken bij de FIA. Voormalig vicepresident Robert Reid haalde recent hard uit naar het bestuur, en hekelde vooral de bestuursstijl zonder Ben Sulayem bij naam te noemen. Bij de FIA werd er ook niet gereageerd op het vertrek van Reid, en werd er snel een vervanger aangewezen door Ben Sulayem.