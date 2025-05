Troste VeeKay schittert op Barber en pakte vierde plaats na toprace

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een geweldig weekend achter de rug. De Nederlandse Dale Coyne Racing-coureur kwam in Alabama op een knappe vierde plek over de streep. Na afloop jubelde hij van geluk, hij was zeer trots op zijn prestatie.

Terwijl de hele wereld keek naar de Formule 1, kwam de IndyCar afgelopen weekend ook in actie. Op het Barber Motorsports Park in de staat Alabama werd de vierde race van het seizoen verreden. VeeKay kampte op vrijdag met technische problemen, waardoor hij pas echt kon beginnen in de kwalificatie. In een sterke kwalificatiegroep hield hij het hoofd boven water, waarna hij ook de Fast Twelve wist te overleven. In het laatste gedeelte van de kwalificatie noteerde hij de vijfde tijd, en dat was een perfecte uitgangspositie.

Bij de start wist de Nederlander zich goed te handhaven aan kop van het veld. Hij maakte na negentien rondjes een pitstop, en verloor twee plaatsen aan de Arrow McLarens van Christian Lundgaard en Patricio O'Ward. Halverwege de race maakte VeeKay zijn tweede pitstop, en uiteindelijk wist hij meerdere eerder gestopte coureurs achter zich te houden en was de vierde plaats een feit.

Toprace

Het zorgde voor een klein feestje bij het team van Dale Coyne Racing. Van Kalmthout was razend trots: "Een toprace! De vijfde startplek was natuurlijk als een hoogtepunt an sich, zowel het team als ik persoonlijk hadden al een tijdje niet meer zo ver naar voren gestaan in de kwalificatie."

"De volledig 'groene' race, er waren geen neutralisaties, kwam naar ons toe. Na de eerste pitstop verloren we wat plaatsen, omdat we misschien net iets te laat naar binnen waren gekomen, maar daarna hebben we ons teruggeknokt met een vierde plek als beloning."

Sterke strategie

VeeKay was trots op de strategie van zijn team: "Eigenlijk werkte die langere eerste stint uiteindelijk in ons voordeel. Daardoor kon ik gedurende de tweede stint iets meer brandstof sparen, en dat gecombineerd met uitstekend werk van mijn crew, leverde ons een strategisch voordeel op. Natuurlijk was het niet makkelijk om op koude banden Will Power achter me te laten, meer het is me tot tweemaal toe gelukt en met deze vierde plaats kunnen we super tevreden zijn."

Palou

De zege op het circuit van Barber ging weer naar Alex Palou. De Spaanse Ganassi-coureur was oppermachtig en kwam met een voorsprong van zestien seconden op Lundgaard over de streep. Scott McLaughlin maakte het podium compleet.