Hamilton vroeg advies aan Duitse F1-legende voor Ferarri-test

Lewis Hamilton werkte vandaag zijn eerste test voor Ferrari af. Op het circuit van Fiorano kwam hij in actie tijdens een TPC-test, en dat zorgde voor veel aandacht. Hamilton heeft ongeveer dertig rondjes gereden, en na bedankte hij de aanwezig fans die rondom het circuit stonden.

Hamilton draaide vanochtend de baan op voor zijn eerste rondjes in een Ferrari-bolide. Hij nam plaats achter het stuur van de SF-23 uit 2023. Het was zijn eerste TPC-test van het jaar, en hij maakte in de mist zijn eerste meters. Rondom het privécircuit van Ferrari was het enorm druk. Er stonden honderden fans achter de hekken en op de wegen, tevens waren er veel cameraploegen en fotografen aanwezig.

Vettel

Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera heeft Hamilton zich goed voorbereid. De zevenvoudig wereldkampioen zou in de afgelopen weken hebben gebeld met Sebastian Vettel. Hij zou Vettel om advies hebben gevraagd. Vettel reed van 2015 tot en met 2020 voor Ferrari, en ook zijn stap naar de Scuderia zorgde voor headlines. Hamilton maakte vandaag veel meters, en hij zou zo'n dertig rondjes hebben gereden tijdens de test. Volgens de Italiaanse krant komt vanmiddag Charles Leclerc in actie op Fiorano.

Dankbaarheid

Hamilton toonde zich dankbaar na afloop van de test. Tijdens zijn eerste rondjes zwaaide hij al naar de aanwezige fans, en ook na de sessie nam hij de tijd voor de Tifosi. Hamilton reed met een auto naar de rand van de baan, en hij zwaaide naar de fans. Hamilton werd tijdens dit momentje geschaduwd door een legertje PR-mensen van Ferrari die zijn eerste test vastlegde. Ook zijn moeder was aanwezig tijdens de test. Terwijl Hamilton naar de aanwezige fans zwaaide, maakte ze foto's van dit belangrijke moment in de loopbaan van haar zoon. Hamilton heeft voor een soort enorme gekte gezorgd in Italië, al dagen staan er veel fans rondom de fabriek.