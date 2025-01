Manager Colapinto geeft meer duidelijkheid over Red Bull-interesse

Franco Colapinto heeft bij Williams veel indruk gemaakt als de vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant. Het kwam de jonge Argentijn op interesse van onder meer Red Bull Racing te staan. De manager van Colapinto geeft nu meer details prijs van die interesse.

De 21-jarige Franco Colapinto werd na de Grand Prix van Nederland verrassend aangewezen als de vervanger van de weggestuurde Logan Sargeant. De rijder uit Pilar, die in de opstapklassen geen hele grootse prestaties had neergezet, maakte echter veel indruk in de Formule 1. Hij pakte in de FW46 punten in Bakoe en Austin en kon teamgenoot Alexander Albon vaak prima bijhouden.

Het zorgde ervoor dat de Williams-junior veel interesse genoot van andere teams. Zo had bijvoorbeeld het team van Alpine veel interesse in de jonge coureur. Dit leek uiteindelijk niet op een deal uit te draaien, maar daar kwam vorige week verandering in. Colapinto maakt namelijk per direct de overstap naar de Franse renstal, waar hij een meerjarige deal tekende en aan de slag zal gaan als reserverijder. Opmerkelijk is echter wel dat Colapinto niet gekocht is, maar dat Alpine hem voor vijf jaar huurt van het team uit Grove.

De formatie uit Enstone-Viry was echter niet het enige team dat interesse zou hebben gehad in Colapinto. Ook Red Bull Racing zou op de diensten van de Argentijn uit zijn geweest. Volgens Maria Catarineu, de manager van Franco Colapinto, was het vooral Red Bull-teambaas Christian Horner die aasde op de handtekening van de rijder uit Pilar.

"Christian toonde duidelijk interesse in Franco. Dat kon bij Red Bull zijn als teamgenoot van Max Verstappen of bij het tweede Red Bull-team. Hij wilde graag weten wat de situatie was bij Williams en een gesprek voeren met James [Vowles, red.]", zo onthult Catarineu in het programma Corazón de F1.

Dat Horner interesse in de Williams-junior had, werd tijdens de GP-weekend in Brazilië wel duidelijk. Hij gaf in de media aan dat hij een slechte teambaas zou zijn als hij niet zou onderzoeken of Colapinto beschikbaar was en werd gespot toen hij de Williams-garage uitkwam. Uiteindelijk ging de Argentijn dus niet naar het Oostenrijkse team, maar waarom niet? "De Red Bull-optie ging niet door om verschillende redenen. Allereerst omdat Red Bull een bestuur heeft, en omdat ze een goed opleidingstraject hebben met coureurs die op hun kans aan het wachten waren. Dus dat lukte niet. Maar het bezoek van Christian was een goede manier voor Williams om te ontdekken wat de toekomst inhield voor Franco."