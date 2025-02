Helpt de Formule 1 bij comeback van Colapinto?

Jack Doohan heeft dit jaar nog geen meter geracet, maar hij staat nu al onder grote druk. Het team van Alpine stelde recent Franco Colapinto aan als reservecoureur, en veel mensen denken dat hij snel Doohan gaat vervangen. Ook Juan Pablo Montoya deelt deze mening.

Colapinto maakte vorig jaar veel indruk in de Formule 1. Hij reed de laatste races van het seizoen voor Williams als vervanger van Logan Sargeant, en dat ging zeer goed. Aangezien Williams Carlos Sainz heeft vastgelegd voor dit jaar, was er geen plek meer voor Colapinto. Alpine sloeg toe en legde Colapinto vast als reservecoureur, en dit zorgt direct voor geruchten over de positie van Doohan. Hierdoor begint de Australiër op een stressvolle wijze aan het seizoen.

Lastige situatie

Er gaan dan ook veel verhalen rond over Doohan. Zo is de kans aanwezig dat hij al vroeg in het seizoen wordt vervangen door Colapinto. Bij Alpine blijven ze cryptisch over de zaak, en aangezien ze niets echt ontkennen blijven de geruchten bestaan. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya is er duidelijk over in gesprek met AS Colombia: "Het lastige aan de situatie is voor Doohan dat het er voor de buitenkant uit ziet alsof de beslissing al is genomen. En ik denk dat het gaat gebeuren."

Formule 1

Montoya denkt dat er veel verschillende zaken betrokken zijn bij deze zaak. De Colombiaanse voormalig Formule 1-coureur claimt namelijk dat de Formule 1 hier zelf mee te maken heeft: "Ik denk dat de Formule 1 heeft gezien hoe belangrijk dit is, en dat ze op de achtergrond helpen om dit te laten gebeuren. Dat is echt super interessant! We hadden het over kansen bij Alpine met de coureurs uit de academy. Franco zat bij Williams en nu heeft hij de kans om te racen. Geen van de Formule 2-coureurs krijgt het zitje, het wordt Franco."