Het team van Red Bull Racing reed afgelopen weekend in Japan met een speciale livery. Ze kwamen met een volledig witte kleurstelling, het was een eerbetoon aan Honda. Na afloop van de race bleek echter dat Red Bull snel afscheid nam van deze livery.

Red Bull reed op het circuit van Suzuka voor het laatst de Japanse Grand Prix met Honda-motoren. De samenwerking komt eind dit jaar officieel ten einde, maar dat betekent niet dat ze dit moment in stilte voorbij laten gaan. Max Verstappen en Yuki Tsunoda reden rond in een witte RB21. Deze kleurstelling was een verwijzing naar de wagen waarmee Honda in de jaren '60 hun eerste Grand Prix won.

Afpellen

Voorafgaand de race werd er in de pitlane in Suzuka nog gewoon een blauwe Red Bull gespot. Het team had dus op locatie de auto voorzien van de nieuwe kleur. Na afloop van de Grand Prix kwam de aap uit de mouw toen er een blik werd geworpen op de pitbox van Red Bull. Op foto's is te zien hoe de monteurs van het team de witte livery van de auto's afpelden, het ging dus om een soort wrap. Het is niet vreemd dat er voor deze oplossing was gekozen, want aankomend weekend staat de Grand Prix van Bahrein alweer op het programma.

Succesvol weekend

De witte livery bracht Red Bull in ieder geval wel succes. Max Verstappen kende een sterk weekend, waarin hij de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri wist te verslaan. Hij pakte op sensationele wijze de pole position, en liet vervolgens geen steek vallen in de Grand Prix. Hij pakte zijn eerste zege van het seizoen, en bedankte na afloop Honda voor de mooie samenwerking. In Bahrein rijdt Red Bull weer met de gebruikelijke blauwe kleurstelling, die dus in Suzuka was verstopt onder een soort wrap.