Bottas verrast door aanhoudende Mercedes-problemen

Valtteri Bottas, die aankomend seizoen als reserverijder terugkeert bij Mercedes, geeft aan erg verrast te zijn door de aanhoudende problemen die het team kent met de ground effect-reglementen.

Valtteri Bottas moest het team van Sauber na drie seizoenen noodgedwongen verlaten. De formatie uit Hinwil besloot een nieuw rijdersduo - Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto - aan te trekken, wat betekende dat het contract van Bottas niet werd verlengd. Voor de ervaren rijder uit Nastola was er bij de andere renstallen geen plek meer voor 2025, waardoor de Fin, die actief wilde blijven in de Formule 1, hoopte op een rol als reserverijder.

Deze rol zal hij in 2025 op zich gaan nemen bij het team van Mercedes. Voor dit team kwam Bottas eerder al uit als coureur. Hij was namelijk van 2017 tot en met 2021 bij de Silver Arrows de teamgenoot van Lewis Hamilton. Bottas wist geen titel te winnen in zijn tijd bij Mercedes, maar schreef wel twintig pole positions, 58 podiumplaatsen, achttien snelste ronden en tien GP-zeges op zijn naam. Bovendien leverde de Fin met zijn prestaties een belangrijke bijdrage in de vijf constructeurstitels die hij met Mercedes won.

Mercedes schreef in 2021 met Bottas en Hamilton de achtste constructeurstitel op rij op haar naam. Het was de verwachting dat de Silver Arrows ook vanaf 2022 - toen de ground effect-reglementen werden ingevoerd in de Formule 1 - weer mee zouden strijden om de titels, maar niks bleek minder waar.

"Niemand had dat verwacht"

Het Duitse team worstelt al jaren met de ground effect-bolide en streed vanaf 2022 niet meer mee om de titels. Bovendien wist Mercedes sinds de invoering van de nieuwe reglementen slechts vijf Grands Prix te winnen.

Dit heeft veel mensen verrast, waaronder kersvers reservecoureur van Mercedes, Valtteri Bottas. "Ja, ik denk dat niemand had verwacht dat ze sinds de invoering van de nieuwe reglementen zulke problemen zouden krijgen. Maar ja, deze sport kent cycli", stelt de tienvoudig GP-winnaar in gesprek met Motorsportweek.

Tekenen van herstel

Toch ziet de 35-jarige wel tekenen van herstel bij Mercedes. "Ik heb het gevoel dat er nu wel steeds meer signalen zijn dat ze een beetje de weg omhoog hebben gevonden. Soms hebben ze geweldige prestaties, maar het hangt nog steeds van de baan af", zo doelt Bottas op bijvoorbeeld het geweldige weekend van de Zilverpijlen in Las Vegas, waar Mercedes een 1-2'tje behaalde. "Maar ja, ik weet hoe hongerig Toto is om weer te winnen. Dus ik denk dat ze er uiteindelijk wel komen."