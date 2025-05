Oscar Piastri kan uniek record van Ayrton Senna evenaren

Oscar Piastri heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. Hij heeft vier van de eerste zes Grands Prix gewonnen, en hij voert nu het wereldkampioenschap aan. Als hij aankomend weekend ook wint in Imola, dan kan hij een record van de legendarische Ayrton Senna evenaren.

Piastri heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. De Australiër won in China, werd daarna verslagen in Japan door Max Verstappen en wist vervolgens te winnen in Bahrein, Saoedi-Arabië en Miami. Het leverde hem veel complimenten op, en hij kan zichzelf nu ook de recordboeken in rijden. Daarvoor heeft hij wel een zege op het circuit van Imola voor nodig.

Häkkinen

Piastri zorgde met zijn zege in Miami voor een haast unieke prestatie. Voor het eerst sinds 27 jaar won er namelijk weer een McLaren-coureur drie races op rij. Toentertijd ging het om Mika Häkkinen die in 1997 de seizoensfinale won, en daarna de eerste twee Grands Prix in 1998. Als Piastri een vierde Grand Prix op rij weet te winnen, dan wordt het een historische middag in Imola.

Record van Senna

In de geschiedenis van McLaren is dit nog maar één keer voorgekomen. Alleen Ayrton Senna kreeg dit meerdere keren voor elkaar. De Braziliaanse legende deed dit voor het laatst in 1991, toen hij in de Verenigde Staten, Brazilië, Imola en Monaco wist te winnen. Verder wisten andere coureurs dit niet voor elkaar namens het team van McLaren.

Voor Piastri zal het niet veel uitmaken. Tot nu toe is het zijn succesvolste seizoen uit zijn loopbaan qua zeges. Piastri won vorig jaar in Hongarije zijn eerste Grand Prix, terwijl hij in 2023 zijn debuut maakte in de koningsklasse van de autosport. Hij heeft nu ook meer races op zijn naam geschreven dan zijn teamgenoot Lando Norris, die al wat langer actief is in de koningsklasse.